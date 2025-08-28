Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

Вечером 28 августа в пригороде Киева, в тале траура по погибшим в результате российской атаки, устроили концерт. Сообщалось, что он является благотворительным, а деньги должны были пойти на ремонт в военном госпитале. На жортско событие отреагировали в ОВА.

Калашник сообщил, что на этой неделе провел заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и общин довел решение Правительства о порядке проведения массовых мероприятий.

Все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности,

– отметил он.

Глава ОВА подчеркнул, что мероприятие, которое организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. В связи с этим он сразу обратился в полицию для соответствующей реакции.

"Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", – подчеркнул Калашник.

