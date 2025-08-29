Ivan Navi обратился к поклонникам в инстаграме, передает Show 24. Он попросил прощения у людей.

Ivan Navi сообщил, что на вчерашнем благотворительном концерте собрали более полумиллиона гривен на восстановление палат в киевском военном госпитале.

К сожалению, мы живем в тотальной трагедии, когда атаки на наши города все чаще и масштабнее. Я понимаю триггерность этого концерта, ведь, как и все артисты, постоянно взвешиваю, а что сейчас будет важнее в этой ситуации. И этот выбор будет тяжелым вплоть до окончания войны. Не снимаю с себя ответственности за участие и прошу прощения у всех, кого это задело,

– написал певец.

Артист надеется, что на концерте люди смогли отвлечься после страшной ночи, которую провели в укрытиях.

Сегодня в Киеве День траура по жертвам массированной атаки России. Также 29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Страшно осознавать, что черные дни уже накладываются в календаре. Сочувствую всем, кто пострадал, и родным погибших. Помним и уважаем военных, которые отдали жизнь за нашу защиту,

– подчеркнул Ivan Navi.

Ivan Navi извинился за участие во вчерашнем концерте / Скриншот из инстаграма певца

