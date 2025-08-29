Ivan Navi звернувся до прихильників в інстаграмі, передає Show 24. Він попросив вибачення у людей.
Ivan Navi повідомив, що на вчорашньому благодійному концерті зібрали понад півмільйона гривень на відновлення палат у київському військовому госпіталі.
На жаль, ми живемо в тотальній трагедії, коли атаки на наші міста все частіші та масштабніші. Я розумію тригерність цього концерту, адже, як і всі артисти, постійно зважую, а що зараз буде важливішим в цій ситуації. І цей вибір буде важким аж до закінчення війни. Не знімаю з себе відповідальності за участь і перепрошую в усіх, кого це зачепило,
– написав співак.
Артист сподівається, що на концерті люди змогли відволіктися після страшної ночі, яку провели в укриттях.
Сьогодні у Києві День жалоби за жертвами масованої атаки Росії. Також 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Страшно усвідомлювати, що чорні дні вже накладаються у календарі. Співчуваю всім, хто постраждав, та рідним загиблих. Пам'ятаймо і шануймо військових, які віддали життя за наш захист,
– наголосив Ivan Navi.
Ivan Navi перепросив за участь у вчорашньому концерті / Скриншот з інстаграму співака
Концерт YAKTAK та Ivan Navi: головне
YAKTAK та Ivan Navi виступили ввечері 28 серпня у Софіївській Борщагівці під Києвом. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що захід не погодили з військовим командуванням.
Поліція зупинила концерт і склала адміністративні матеріали щодо його організатора і голови Борщагівської селищної ради за статтею 185-1 Кодексу України – порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
YAKTAK наголосив, що вони не хотіли задіти почуття людей, і попросив вибачення.