Презентував грандіозне шоу та встановив рекорд України: Артем Пивоваров зібрав 7 Палаців спорту

7, 8, 9, 12, 14, 15 та 16 листопада в київському Палаці спорту пройшли концерти Артема Пивоварова. Шоу артиста, яке команда готувала понад рік, побачили 73 тисячі людей з різних куточків України.

Цьогорічне шоу підкреслило багатогранність Пивоварова, а квитки на всі сім днів повністю розпродали. Більше про те, як пройшли грандіозні концерти Артема, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Довів до сліз: Пивоваров подарував свою гітару сину військового просто на концерті

Як пройшли концерти Артема Пивоварова у Палаці спорту?

Програма складалася з трьох частин. Одними з головних героїв першої були Національний академічний оркестр народних інструментів України та хорова капела імені Л. М. Ревуцького. Їхня співпраця з Артемом Пивоваровим розпочалася з великих концертів в Палаці "Україна". У новому звучанні глядачі почули такі пісні: "Блакить твоїх очей" та "Земле моя", слова до якої написав легендарний поет Юрій Рибчинський – він двічі відвідав шоу артиста.

Друга частина – більш альтернативна і динамічна за першу, вона нагадує про внутрішній вогонь і нестримну енергію Пивоварова. А третя – можливість почути улюблені пісні, розважитись і отримати заряд позитиву. У цьому блоці Артем представив нову пісню Ave Maria, яка увійшла в альбом, що вийде наступного року. Кліп знімали прямо під час концертів у Палаці спорту. Прем'єра відбудеться вже 28 листопада.

Шоу Артема Пивоварова у Палаці спорту / Фото пресслужба

Цікаво, що спершу у виконанні дитячого хору BREVIS прозвучала класична Ave Maria. Колектив складається з фіналістів Дитячого Євробачення, фестивалю Dity.Help Music та учнів вокальної студії Brevis.

На першому концерті Пивоваров оголосив сьомий Палац спорту, який вдалося зібрати за тиждень. Поява артиста під час шоу справді була ефектною – він спускався на сцену прямо з даху будівлі, а завершував виступ падінням із висоти. Якісна музика, спецефекти, трюки, світло та віджеїнг створили шоу світового масштабу, над яким працювало понад 500 людей, 16 технічних компаній.

Серед запрошених гостей були: Надя Дорофєєва, Klavdia Petrivna, Лілу45 та Олег Скрипка. Вони виступали в різні дні. У залі панувала атмосфера єднання, а Артем Пивоваров постійно взаємодіяв з глядачами. Артист літав на крані, щоб побувати біля трибун та фан-зон. Підтримати співака також приходили його колеги.

Шоу Артема Пивоварова у Палаці спорту / Фото пресслужба

Зауважимо, що Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів України. Він став першим артистом в Україні, який провів одразу сім концертів у Палаці спорту. Рекорд оголосили в останній день, 16 листопада.

Один із найемоційніших моментів шоу – коли на сцену спускали прапори та шеврони бригад, яким допомагає команда Пивоварова, і показували відео з поїздок до військових. Це супроводжувалося потужною промовою артиста про важливість допомоги нашим захисниками та захисницям.

Щороку ми з командою ставимо для себе нові виклики й цей рік не є винятком. Ми хотіли, щоб це унікальне шоу побачили всі охочі, тому зробили аж сім концертів. Для нас це можливість подарувати людям такі потрібні зараз позитивні емоції та надати необхідну допомогу ЗСУ,

– сказав Артем Пивоваров.

Бригади, з якими співпрацює команда Пивоварова / Фото пресслужба

На кожному концерті відбувалися аукціони. У різні дні їх проводили Андрій Бєдняков, Василь Байдак, Міла Єрємєєва та Олександр Педан. Зібрані кошти передадуть на допомогу ЗСУ, адже важливо пам'ятати, що саме завдяки нашим військовим артисти мають можливість створювати такі масштабні шоу, а фани – їх відвідувати.