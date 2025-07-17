На концерті Coldplay "спалили" зраду директор IT-компанії Astronomer: вірусне відео
- На концерті Coldplay у Бостоні показали зраду директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона з HR-директоркою Крістін Кебот.
- Відео з концерту, де пара обіймається, зібрало понад 18 мільйонів переглядів у соцмережах.
У мережі зараз всі активно обговорюють концерт Coldplay. Річ у тім, що під час виступу гурту на великому екрані показали зраду генерального директора IT-компанії Astronomer.
Це відео швидко розлетілися соцмережами та вже зібрали понад 18 мільйонів переглядів. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт instaagraace.
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Так, генеральний директор компанії Astronomer Енді Байрон проводив час на концерті Coldplay у Бостоні разом зі своєю коханкою – HR-директоркою компанії Крістін Кебот. У якийсь момент камера, що зазвичай транслює на великий екран кадри зі сцени та реакцію глядачів, навелася саме на них. Глядачі побачили, як пара обіймається, після чого закохані миттєво розбіглися в різні боки.
У соцмережах зазначають, що дружина Енді Байрона на той момент залишалася вдома в Нью-Йорку разом із двома їхніми дітьми.