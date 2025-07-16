Проєкт "Rise" – частина програми професійної орієнтації дітей. Завдяки "Платформі майбутньої професії" діти, які зіткнулися зі складними життєвими обставинами, знайомляться з різними професіями, щоб визначитися зі своєю кар'єрою, повідомляє Show 24.

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П'ятеро дітей, які живуть в будинку сімейного типу, побували на майстер-класі з гончарства. Вони дізналися, як створюють прикраси з кераміки й розробили власний дизайн керамічних пташок.

Діти родом з міста Покровськ Донецької області, однак у 2022 році через постійні російські обстріли їхня сім'я була змушена евакуюватися. Наразі патронатна родина із 10 дітей проживає на Київщині.

Діти, які створювали прикраси / Фото пресслужба

Капсульна колекція складає пів сотні прикрас. На Ukraine Recovery Conference її презентували ведуча Катерина Осадча та перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко. Мета – привернути увагу міжнародної спільноти та бізнесу до того, що важливо розвивати навички та професійну орієнтацію дітей.

Відновлення – виклик, який постане не лише перед нашим поколінням, але перед наступним. Тому нині нам дуже важливо приділяти особливу увагу питанню професійної орієнтації підлітків та дітей. Мотивувати їх ставати частиною великих соціальних змін, знаходити свій шлях і своє покликання,

– зазначила Осадча.

Вона наголосила, що громадянське суспільство, держава, бізнес і міжнародні партнери повинні об'єднуватися задля цієї мети.

Катерина Осадча на Ukraine Recovery Conference / Фото пресслужба

Уже близько 4 тисяч дітей долучилися до профорієнтаційних заходів в рамках програми "Платформа майбутньої професії". Катерина Осадча розповіла, що навіть є успішні кейси.

Наприклад, після майстер-класу у ресторані один із хлопців вирішив, що він хоче стати шеф-кухарем і зараз залишився на літню практику у цьому закладі. Інший приклад – після виробництва швейного цеху одна із дівчаток-учасниць проєкту готується вступати на дизайнера,

– поділилась ведуча.

Осадча зауважила, що вони прагнуть розширити проєкт та залучити до нього більше бізнесів.

"Також цінно, що ми впроваджуємо цю ініціативу із державою, аби професії, в які ми закохуємо дітей, були актуальними й потрібними на ринку праці – це як промисловість, енергетика, транспорт та логістика, агропродовольчий комплекс, так і IT, зелений перехід, підприємництво", – сказала Осадча.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити Кабмін.