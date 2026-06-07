На концерті Федишин провалилася сцена під час освідчення: курйозний момент потрапив на відео

Під час концерту Ірини Федишин у Галичі провалилася сцена під час освідчення одного з глядачів. Цей курйозний момент встигли зняти на камеру.

Відео швидко розлетівся мережею й менш ніж за добу зібрало понад 600 тисяч переглядів. Ролик опублікувала користувачка antonina.denys.

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Так, на відео видно, як чоловік вийшов до публіки разом із ведучим. Однак усе пішло не за планом – у якийсь момент частина сцени провалилася, і обидва чоловіки опинилися внизу.

На щастя, інцидент не зіпсував романтичний сюрприз. Після того як сцену полагодили, хлопець все ж освідчився своїй коханій. Дівчина відповіла йому згодою.

Освідчення на концерті Ірини Федишин: дивіться відео онлайн

На чиїх ще концертах освідчувались глядачі?

Це відбулося під час виступу Наді Дорофєєвої в Тернополі. Після освідчення дівчина навіть заспівала разом зі співачкою.

Також на концерті Phil It у Києві закоханий глядач піднявся на сцену, став на одне коліно та попросив свою обраницю стати його дружиною. Вона сказала "так", а зал привітав пару оплесками.

На щастя, у цих двох випадках обійшлося без інцидентів.