Не тільки Степан Гіга: хто з артистів виступатиме у Палаці спорту у 2025

Цього року українські артисти розпочали справжній марафон з виступів у Палаці спорту. Найбільший концертний майданчик країни вже підкорили KOLA, Степан Гіга та інші зірки, а деякі все ще готуються до масштабних шоу.

У матеріалі Show24 розповідаємо про шоу, які вже показали у Палаці спорту, а також про ті, які відбудуться восени та взимку 2025.

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Хто вже виступав у 2025

Алла Волкова

"Трішки вагітна" – це перший сольний стендап у Палаці спорту. Він відбувся 11 січня 2025 року. Алла розповідала про материнство, стосунки й побут без фільтрів. Було дуже смішно й по-справжньому.

Степан Гіга

Легенда української естради зібрав Палац спорту 1 березня 2025 року. Степан Гіга об'єднав своїми піснями цілі покоління. "Цей сон" та інші хіти звучали голосами батьків та їхніх дітей.

KOLA

Молода зірка українського попу, відома хітами "Чи разом?", "Біля серця", вдруге зібрала Палац спорту 8 березня. Глядачі не лише насолодилися улюбленими треками, а й отримали чимало емоцій від того, що відбувалося на сцені: виступів зіркових гостей, романтичного освічення, благодійного збору на евакуацію поранених.

DOROFEEVA

Одна з найпопулярніших попартисток України 12 квітня 2025 року зібрала свій другий сольний Палац спорту. Виконавиця зробила справжнє шоу з неймовірними образами, танцювальними постановками, запрошеними гостями.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ навесні зібрали одразу два Палаци спорту – 8 та 10 травня. Це було енергійне, дуже чуттєве та водночас сильне шоу, яке проникло в самі серденька глядачів. Звісно, не обійшлося без благодійної частини – частину коштів перерахували на дрони та авто для ЗСУ.

"Жадан і Собаки"

24 травня у Палаці спорту "Жадан і Собаки" зіграли концерт для 13-ої бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Саме там служить лідер гурту Сергій Жадан.

Пономарьов & Дзідзьо

Дует народної любові – класичний вокал Пономарьова та харизма Михайла Хоми. 30 травня 2025 року артисти презентували своє шоу "Україна Переможе!". Легенди виступали разом оркестром та хором ЗСУ, а також проводили благодійний аукціон.

"Курган і Агрегат"

Цей концерт став вибухом трешу, гумору, об'єднав всю країну. Найбільше увагу суспільства привернуло те, що хлопці абсолютно всі зібрані кошти задонатили на ЗСУ – понад 9 мільйонів гривень.

До концертів у Палаці спорту готуються

MONATIK

Артист покаже потужне шоу вже 20 вересня. О 18:00 розпочнеться великий концерт "Так вмієш лиш ти". Не обійдеться без запрошених артистів, а також благодійної мети.

Артем Пивоваров

Творець хітів "Дежавю", "Моя ніч", проєкту "Твої вірші, мої ноти" планує аж два масштабних шоу 7 та 8 листопада. Це будуть єдині сольні концерти Пивоварова у 2025 році.

Alyona Alyona

Представниця України на Євробаченні-2024, реперка, яка зробила український хіп-хоп мейнстрімом, зустрінеться з фанами 20 грудня. Напередодні різдвяних свят очікуємо вибухове живе шоу, святкову атмосферу й, звісно ж, запрошених гостей.

Jerry Heil

Про концерт у Палаці спорту також натякає Jerry Heil. Наразі артистка не підтверджує цей майданчик, але вже анонсувала осінній тур з фінальною точкою в Києві.