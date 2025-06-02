На концерті були й запрошені гості, зокрема модель та співачка Даша Астаф'єва і солістка гурту "Vivienne Mort" Даніела Заюшкіна. Вони заспівали разом з "Курган і Agregat", передає Show 24.

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Даніела Заюшкіна заспівала з учасниками гурту "Курган і Agregat", Амілем та Рамілем Насіровими і Євгенієм Володченком, на сцені Палацу спорту, що в Києві. Вони виконали пісню колективу "В ставку кораблі".

Заюшкіна також акомпанували на фортепіано. На відео, які поширюють у соціальних мережах, чути, як глядачі у Палаці спорту співають з артистами в унісон. Вони також включали ліхтарики на телефонах.

Цікаво, що Даніела Заюшкіна вже не вперше співає "В ставку кораблі". Вона виконувала трек "Курган і Agregat" на благодійному конкурсі "Нашебачення 2025", який пройшов у столиці 7 травня.

Даніела Заюшкіна – "В ставку кораблі": дивіться відео онлайн

До речі! Раніше ми писали про концерт Тіни Кароль у Києві, що відбувся у просторі "В'ЯВА".

Скільки грошей вдалося зібрати

Учасники гурту "Курган і Agregat" подякували захисникам та захисницями, оскільки лише завдяки їм відбуваються подібні заходи. Аміл Насіров зазначив, що з концерту у Палаці спорту вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень на потреби війська. Точну суму артисти назвуть пізніше, адже ще тривають підрахунки.