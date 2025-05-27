Співачка вже поділилась своїми емоціями після виступу в інстаграмі, інформує Show 24. Більше про концерт Тіни Кароль у Києві читайте у матеріалі.
До речі Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у тіктоці
На сцені простору "В'ЯВА" Тіна Кароль вперше виконала наживо свою нову пісню "Балкони". Вона випустила її всього кілька днів тому – 23 травня, а також презентувала кліп, який зняли на території тепличного комплексу Ascania-Flora. Цікаво, що трек встиг завіруситися у тіктоці ще до релізу.
Співачка також заспівала свої інші популярні пісні: "Що ти наробила", "Закрили твої очі", "Скандал", "Стерва". Виступ артистки вдало доповнював балет. Як пише музичний оглядач Роман Бутурлакін, Кароль здивувала новим шоу в Києві. Співачка також з'явилася у неймовірному образі. Вона одягнула сукню від Dolce & Gabbana.
Київ, дякую вам! Пам'ятаю кожен погляд і всі ваші овації. Музика має магічну силу натхнення та єднання. Люблю,
– написала Тіна Кароль.
Враження шанувальників від концерту Тіни Кароль
- "Цей концерт запам'ятається надовго! Настільки все було продумано, візуальна картинка була нереально крута! Знаходячись там, одразу як тільки ви вийшли, перехопило подих!"
- "Вдячні за цей неймовірний концерт! Попри дощ і тривогу, цей виступ стався і він був феноменальним! Браво Тіні та її команді!"
- "Дуже влучний образ був для цього виступу! Така пристрасна кішка на сцені. Шалена енергетика надходила від вас!"
- "Це було не просто шоу – це було життя на сцені! Тіно, ви підкорили усіх своєю щирістю та красою!"
- "Це був маніфест! Це був перформанс! Це було потужно! Дякую".
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