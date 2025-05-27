Певица уже поделилась своими эмоциями после выступления в инстаграме, информирует Show 24. Больше о концерте Тины Кароль в Киеве читайте в материале.
Кстати Тина Кароль представила новую ироничную песню, которая еще до релиза завирусилась в тиктоке
На сцене пространства "В'ЯВА" Тина Кароль впервые исполнила вживую свою новую песню "Балконы". Она выпустила ее всего несколько дней назад – 23 мая, а также презентовала клип, который сняли на территории тепличного комплекса Ascania-Flora. Интересно, что трек успел завируситися в тиктоке еще до релиза.
Певица также спела свои другие популярные песни: "Что ты наделала", "Закрыли твои глаза", "Скандал", "Стерва". Выступление артистки удачно дополнял балет. Как пишет музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин, Кароль удивила новым шоу в Киеве. Певица также появилась в невероятном образе. Она надела платье от Dolce & Gabbana.
Киев, спасибо вам! Помню каждый взгляд и все ваши овации. Музыка имеет магическую силу вдохновения и единения. Люблю,
– написала Тина Кароль.
Впечатления поклонников от концерта Тины Кароль
- "Этот концерт запомнится надолго! Настолько все было продумано, визуальная картинка была нереально крутая! Находясь там, сразу как только вы вышли, перехватило дыхание!"
- "Благодарны за этот невероятный концерт! Несмотря на дождь и тревогу, это выступление произошло и оно было феноменальным! Браво Тине и ее команде!"
- "Очень точный образ был для этого выступления! Такая страстная кошка на сцене. Безумная энергетика исходила от вас!"
- "Это было не просто шоу – это была жизнь на сцене! Тина, вы покорили всех своей искренностью и красотой!"
- "Это был манифест! Это был перформанс! Это было мощно! Спасибо".
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