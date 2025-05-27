Певица уже поделилась своими эмоциями после выступления в инстаграме, информирует Show 24. Больше о концерте Тины Кароль в Киеве читайте в материале.

Кстати Тина Кароль представила новую ироничную песню, которая еще до релиза завирусилась в тиктоке

На сцене пространства "В'ЯВА" Тина Кароль впервые исполнила вживую свою новую песню "Балконы". Она выпустила ее всего несколько дней назад – 23 мая, а также презентовала клип, который сняли на территории тепличного комплекса Ascania-Flora. Интересно, что трек успел завируситися в тиктоке еще до релиза.

Певица также спела свои другие популярные песни: "Что ты наделала", "Закрыли твои глаза", "Скандал", "Стерва". Выступление артистки удачно дополнял балет. Как пишет музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин, Кароль удивила новым шоу в Киеве. Певица также появилась в невероятном образе. Она надела платье от Dolce & Gabbana.

Киев, спасибо вам! Помню каждый взгляд и все ваши овации. Музыка имеет магическую силу вдохновения и единения. Люблю,

– написала Тина Кароль.

Впечатления поклонников от концерта Тины Кароль

"Этот концерт запомнится надолго! Настолько все было продумано, визуальная картинка была нереально крутая! Находясь там, сразу как только вы вышли, перехватило дыхание!"

"Благодарны за этот невероятный концерт! Несмотря на дождь и тревогу, это выступление произошло и оно было феноменальным! Браво Тине и ее команде!"

"Очень точный образ был для этого выступления! Такая страстная кошка на сцене. Безумная энергетика исходила от вас!"

"Это было не просто шоу – это была жизнь на сцене! Тина, вы покорили всех своей искренностью и красотой!"

"Это был манифест! Это был перформанс! Это было мощно! Спасибо".

Ранее мы писали, что группа "Океан Эльзы" объявила четвертый концерт во Львове. Музыканты выступят в родном городе 27, 28, 28 29 июня и 1 июля на территории !FESTrepublic. Успейте приобрести билеты!