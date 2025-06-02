Білик завершила всеукраїнський тур, присвячений ювілею, та підготувала ще один сюрприз. Вона випустила свій хіт "Так просто" в новому танцювальному аранжуванні, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал співачки.
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Пісня "Так просто" вийшла 30 років тому, однак досі зберігається у плейлистах прихильників творчості Ірини Білик. Трек несе сенси, які близькі та зрозумілі кожній людині. А тепер під оновлену версію хіта можна й потанцювали.
Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними. Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки пройшло з того часу, як я випустила пісню "Так просто" і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю,
– сказала Ірина Білик.
Ірина Білик – "Так просто": слухайте пісню онлайн
Для довідки! Пісня "Так просто" увійшла до однойменного альбому, який вийшов у 1996 році.
Реакція мережі
- "Пісня поза часом, в серденько! Одна з найулюбленіших пісень. Дякую вам!
- "Чудово! Звучить свіжо, по новому!"
- "Круто вийшло, хочеться танцювати. Іро, ти найкраща".
- "Неймовірний вайб. Всі ваші ранні пісні досі в саме сердечко".
- "Вітаю, приємно чути цей хіт у такій обробці, можна танцювати від душі!"
- "Магія. Наче машина часу переносить у чудові спогади минулого. Подяка! Справді дуже вчасно".
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