Билык завершила всеукраинский тур, посвященный юбилею, и подготовила еще один сюрприз. Она выпустила свой хит "Так просто" в новой танцевальной аранжировке, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал певицы.

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Песня "Так просто" вышла 30 лет назад, однако до сих пор сохраняется в плейлистах поклонников творчества Ирины Билык. Трек несет смыслы, которые близки и понятны каждому человеку. А теперь под обновленную версию хита можно и потанцевать.

Мне очень приятно, что песни, которые я писала много лет назад, сегодня являются такими же модными, современными и актуальными. Спасибо всем моим поклонникам за любовь на протяжении этих 30 лет. А именно столько прошло с того времени, как я выпустила песню "Так просто" и поехала в тур с одноименным названием. Я вас всех очень люблю,

– сказала Ирина Билык.

Ирина Билык – "Так просто": слушайте песню онлайн

Для справки! Песня "Так просто" вошла в одноименный альбом, который вышел в 1996 году.

Реакция сети

"Песня вне времени, в сердечко! Одна из самых любимых песен. Спасибо вам!

"Замечательно! Звучит свежо, по новому!"

"Круто получилось, хочется танцевать. Ира, ты лучшая".

"Невероятный вайб. Все ваши ранние песни до сих пор в самое сердечко".

"Поздравляю, приятно слышать этот хит в такой обработке, можно танцевать от души!"

"Магия. Как машина времени переносит в замечательные воспоминания прошлого. Спасибо! Действительно очень вовремя".

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