В подборке Show 24 – самые яркие музыкальные премьеры последних дней. Здесь треки, которые стоит послушать, добавить в плейлист и обсудить с друзьями.
К слову "О любви?": как песня "Скрябина" стала самым милым трендом в тиктоке
Klavdia Petrivna
Певица после паузы презентовала альбом, который посвятила тем, кому нравятся ее песни. В пластинку вошло пять разных песен.
Я сильно хихикаю, когда читаю новости, что "проект KLAVDIA PETRIVNA закрывается". Я же только начала. Этим альбомом я заявляю, что и дальше я буду творить так, как хочу. Манифест не диктует, как воспринимать альбом. Он лишь открывает дверь. А дальше - ваша очередь войти,
– поделилась Klavdia Petrivna.
Klavdia Petrivna – "Інтимна лірика": слушайте онлайн
"Пиккардийская Терция"
В день трагической смерти Игоря Билозира группа дала композиции музыканта "Квіти у росі", которая была незаслуженно недооцененной, новую жизнь. Коллектив постарался сохранить максимум оригинальной версии, ее мелодичность и эмоциональность.
"Пиккардийская Терция" – "Квіти у росі": слушайте онлайн
Анна Тринчер
Певица представила новую песню, где рассказала искреннюю историю настоящей женской дружбы, поддержки и любви. Она рассказывает о связи, которая держит в самые тяжелые минуты. Трек разрушает навязанные стереотипы о том, что дружбы между женщинами не существует.
Анна Тринчер – "Подруга моя": смотрите видео онлайн
Ann in Black
Новая ироничная и драйвовая песня исполнительницы призывает выходить за пределы зоны контроля и становиться хозяином своего времени, настроения и жизни. Это своеобразный гимн для начинающих предпринимателей, которые ищут независимой и сознательной жизни.
Ann in Black – "Точка на базарі": смотрите видео онлайн
Муаяд
Участник Нацотбора на Евровидение презентовал новую песню, где вложил и надежду, и боль одновременно. Она на тему внутренней борьбы, уязвимости и силы. Также певец выпустил видеоработу в стиле артхаус, что символизирует внутренний мир героя.
Муаяд – "Вилікуй мене": смотрите видео онлайн
VLADA K
Певица выпустила англоязычный перевод своей песни "Мантра", которую создала для участия в Детском Евровидении. Трек сохраняет философию и главные мысли, но добавляет международного звучания.
VLADA K – No time to be sorry: смотрите видео онлайн
Крошка, ULIA LORD, Qarpa
Это перепев культового хита "Все мы хотим любви" группы "Соколы". Таким образом музыкантки выразили уважение и благодарность украинскому ренессансу 90-х. Песня является посвящением маскультуре тех времен и попыткой поддержать преемственность и традиции украинской поп-музыки.
Крихітка feat. ULIA LORD, Qarpa – "Усі ми прагнемо любові": смотрите видео онлайн
"Фиолет"
Группа презентовала сингл из будущего альбома, премьера которого состоится осенью. Это честный взгляд на токсичные и созависимые отношения.
Эта песня и клип – мои искренние рефлексии о своих не самые приятные стороны и опыты прошлого. Так легко было не замечать чужих границ, когда чувствовал себя единственно правым. Личного это касалось или рабочих отношений,
– поделился фронтмен группы.
"Фиолет" – "Розбіжності": слушайте онлайн
Zwyntar
В новый альбом группы вошло четыре песни о дороге, потере, принятии и свет, который указывает на правильный путь. Коллектив называет эти композиции саундтреками для поездки в жаркий летний полдень.
Zwyntar – "На іншому боці ріки": слушайте онлайн
renie cares и Tember Blanche
В совместной оригинальной песне соединились элементы обоих музыкальных проектов.
renie cares и Tember Blanche – "Хей йо": слушайте онлайн
GROSU & Don Maron
Песня рассказывает о двух одиноких людях, которые доверились друг другу в сложный момент и решились прыгнуть в неизвестное. Композиция символизирует свободу, электронный и танцевальное настроение.
GROSU & Don Maron – "Літаєм": смотрите видео онлайн
MUDRA
Сингл украинской певицы посвящен женщинам, которые пережили измену. Это история женщины о страхе любить и доверять, чтобы не получить впоследствии нож в спину. Также трек рассказывает о том, как после прошлого опыта найти в себе внутреннюю смелость и открыть сердце для новой любви.
MUDRA – "Пообіцяй": смотрите видео онлайн