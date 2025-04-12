Український хлопчик заспівав на сцені з Twenty One Pilots: "Виступ зворушив тисячі фанатів"
- Twenty One Pilots запросив юного українського фаната Артема на сцену під час концерту в Берліні.
- Його виступ став вірусним у соціальних мережах.
8 квітня в рамках світового турне The Clancy World Tour гурт Twenty One Pilots виступав в Uber Arena в Берліні. Під час концерту вокаліст Тайлер Джозеф помітив у натовпі юного фаната і запросив його приєднатися до виступу безпосередньо на сцені.
Виявилося, що хлопця звуть Артема і він з України. Його виступ уже став вірусним у соціальних мережах, набравши понад 500 тисяч переглядів у тіктоці. Повідомляє Show 24 з посиланням на тікток-акаунт desolation.coffee.
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Так, хвилюючись, але з підтримкою тисяч фанатів, Артем виконав з музикантами Twenty One Pilots їхній хіт Ride.
Зал вибухнув оваціями та вигуками, створюючи неймовірну атмосферу.
Що відомо про підтримку України від Twenty One Pilots
- На початку повномасштабного вторгнення Росії музиканти скасували запланований на липень концерт у Москві.
- У березні 2024 року барабанщик гурту Джош Дан з'явився в новому кліпі з чорною банданою, на якій був напис українською мовою.
- Також торік Twenty One Pilots випустив відеокліп на пісню Paladin Strai, режисером якого став українець Євген Ножечкін (Дженсен Ноен) з Полтави.
Зауважимо, днями у Львові принц Гаррі зустрівся з 10-річним українцем Романом Олексівим, який вижив після ракетного удару по Вінниці у 2022 році, але втратив маму.