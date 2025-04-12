Український хлопчик заспівав на сцені з Twenty One Pilots: "Виступ зворушив тисячі фанатів"

8 квітня в рамках світового турне The Clancy World Tour гурт Twenty One Pilots виступав в Uber Arena в Берліні. Під час концерту вокаліст Тайлер Джозеф помітив у натовпі юного фаната і запросив його приєднатися до виступу безпосередньо на сцені.

Виявилося, що хлопця звуть Артема і він з України. Його виступ уже став вірусним у соціальних мережах, набравши понад 500 тисяч переглядів у тіктоці. Повідомляє Show 24 з посиланням на тікток-акаунт desolation.coffee.

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Так, хвилюючись, але з підтримкою тисяч фанатів, Артем виконав з музикантами Twenty One Pilots їхній хіт Ride.

Зал вибухнув оваціями та вигуками, створюючи неймовірну атмосферу.

Що відомо про підтримку України від Twenty One Pilots

На початку повномасштабного вторгнення Росії музиканти скасували запланований на липень концерт у Москві.

У березні 2024 року барабанщик гурту Джош Дан з'явився в новому кліпі з чорною банданою, на якій був напис українською мовою.

Також торік Twenty One Pilots випустив відеокліп на пісню Paladin Strai, режисером якого став українець Євген Ножечкін (Дженсен Ноен) з Полтави.

Зауважимо, днями у Львові принц Гаррі зустрівся з 10-річним українцем Романом Олексівим, який вижив після ракетного удару по Вінниці у 2022 році, але втратив маму.