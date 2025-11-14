Чарльзу III – 77: найкращі архівні фото з синами, які має побачити кожен
- Сьогодні, 14 листопада, король Чарльз III відзначає 77-річчя.
- Історичні фото показують моменти з життя королівської родини, включаючи перший день у дитячому садочку принца Гаррі та зимові канікули у Швейцарії.
Сьогодні, 14 листопада, британському монарху – королю Чарльзу III, виповнилось 77 років. За своє життя Його Величність припускався як і помилок, так і ухвалював вдалі рішення. Та одним із досягнень короля можна назвати його синів.
Попри те, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовились від своїх королівських обов'язків та вийшли з родини, не скасовує того факту, що герцог Сассекський – це спадок від принцеси Діани, яку досі вважають королевою людських сердець. У день народження короля пропонуємо подивитись на архівні фото Чарльза III з синами, пише 24 Канал.
До теми Обожнює поло і встановив футбольний антирекорд: які спортивні захоплення короля Чарльза III
Найкращі фото Чарльза III з синами
У шлюбі з принцесою Діаною у монарха народилось двоє синів – Вільям і Гаррі.
Зазвичай поруч із хлопцями була матір. Вони дуже любили її. Та король також проводив час із синами. До прикладу, це фото з першого дня у дитячому садочку принца Гаррі.
А це у 1990 році монарх прийшов із Вільямом на матч з Поло.
Коли сини трохи підросли, то монарх вирушив на зимові канікули з Гаррі та Вільямом до Швейцарії. Фотографам вдалось зробити гарні фото, де королівська родина на санчатах.
Королівська родина у Великій Британії прийшла дивитись на парад. Це важливе архівне фото, адже тут шлюб принцеси Діани та Чарльза III ще не тріснув по швах, а хлопці живуть у повноцінній родині.
А це, мабуть, один із найсумніших моментів у житті Вільяма та Гаррі. У 1997 році їхня мати загинула в автокатастрофі. За звичаєм, члени королівської родини повинні вийти до людей та подивитись на стелу пам'яті, яку ті організували на знак скорботи та пам'яті за королевою людських сердець.
А це вже фото зроблене у 2005 році. Тоді сини з батьком знову вирушили в улюблене місце у Швейцарії на відпочинок.
У 2014 році Чарльз III з синами прийшли дивитись на Ігри нескорених, які започаткував принц Гаррі.
І хоч сьогодні у родині відбувся розкол, однак у вересні цього року принц Гаррі приїхав до Британії, де зустрівся зі своїм батьком. Можливо, це перший крок до налагодження стосунків.