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Show24 Королівські сім'ї Король Чарльз III вперше за довгий час розповів, як проходить його боротьба з онкологією
19 травня, 10:13
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Король Чарльз III вперше за довгий час розповів, як проходить його боротьба з онкологією

Софія Хомишин
Основні тези
  • Король Чарльз III бореться з онкологічним захворюванням.
  • Через лікування він тимчасово передав частину обов'язків родичам, але повернувся до публічної діяльності у квітні 2024 року.
  • Чарльз III визнає, що цей досвід важкий, але дозволяє побачити найкраще в людях поруч і зізнався, як зараз почувається. 

Король Чарльз III прокоментував свій стан здоров'я. Монарх зізнався, чи почувається краще на тлі лікування онкології.

 

Це було одне з небагатьох публічних висловлювань Чарльза III про його самопочуття. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Mirror.

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Король Чарльз III разом із королевою Каміллою відвідав Бредфорд, де зустрівся з підприємцями, які підтримують місцеві громади. Під час зустрічі з флористкою Сафіною Хан монарх поцікавився її справами, а у відповідь почув запитання про власне самопочуття.

Він запитав мене, як я, а я запитала його. На це він показав великий палець угору й сказав: "Хотілося б думати, що я вже на кращому боці боротьби з раком", 
– розповіла жінка журналістам.

Що відомо про стан здоров'я короля Чарльза III 

  • Про онкологічне захворювання монарха стало відомо 5 лютого 2024 року. Хворобу виявили на ранній стадії під час операції на простаті.
  • Через лікування Чарльз III тимчасово передав частину обов'язків родичам, проте наприкінці квітня повернувся до публічної діяльності.
  • Нещодавно короля знову госпіталізували через побічні ефекти від лікування, проте згодом він повернувся додому.
  • Сам монарх визнає, що цей досвід важкий, але дозволяє побачити найкраще в людях поруч.