19 травня, 10:13
Король Чарльз III вперше за довгий час розповів, як проходить його боротьба з онкологією
Основні тези
- Король Чарльз III бореться з онкологічним захворюванням.
- Через лікування він тимчасово передав частину обов'язків родичам, але повернувся до публічної діяльності у квітні 2024 року.
- Чарльз III визнає, що цей досвід важкий, але дозволяє побачити найкраще в людях поруч і зізнався, як зараз почувається.
Король Чарльз III прокоментував свій стан здоров'я. Монарх зізнався, чи почувається краще на тлі лікування онкології.
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Що відомо про стан здоров'я короля Чарльза III
- Про онкологічне захворювання монарха стало відомо 5 лютого 2024 року. Хворобу виявили на ранній стадії під час операції на простаті.
- Через лікування Чарльз III тимчасово передав частину обов'язків родичам, проте наприкінці квітня повернувся до публічної діяльності.
- Нещодавно короля знову госпіталізували через побічні ефекти від лікування, проте згодом він повернувся додому.
- Сам монарх визнає, що цей досвід важкий, але дозволяє побачити найкраще в людях поруч.