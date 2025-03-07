Музика завжди грала значну роль у моєму житті, – король Чарльз III здивував новим проєктом

Король Великої Британії Чарльз III вирішив розкрити свої музичні вподобання публіці. Він для цього створив особливий проєкт.

Він має назву King's Music Room і розповідатиметься про музику, яка підіймає настрій монарху та пов'язана з його особистими спогадами. Повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Програма King's Music Room матиме інтерактивний формат, де король Великої Британії поділиться своїми улюбленими музичними треками, серед яких – композиції Боба Марлі, Кайлі Міноуг та Грейс Джонс. Цей проєкт створено у співпраці з Apple Music.

Його особливістю стануть особисті коментарі Його Величності про значення цих пісень у його житті та історії, пов'язані з виконавцями. Чарльз III називає плейлист "саундтреком до свого життя" і вважає, що музика має об'єднувати людей.

Музика завжди грала значну роль у моєму житті. Вона має чудову здатність викликати щасливі спогади, втішати нас у часи смутку і переносити у далекі місця,

– зауважив монарх.

Перший випуск буде доступний з понеділка, 10 березня – в День Співдружності націй

Зауважимо, днями королівська родина опублікувала архівні фото Чарльза III, зроблені майже 50 років тому.