Музика завжди грала значну роль у моєму житті, – король Чарльз III здивував новим проєктом
- Король Чарльз III розпочав проєкт King's Music Room для розкриття своїх музичних уподобань.
- Проект включає улюблені треки короля і його особисті коментарі, створено у співпраці з Apple Music.
- Перший випуск буде доступний з 10 березня, в День Співдружності націй.
Король Великої Британії Чарльз III вирішив розкрити свої музичні вподобання публіці. Він для цього створив особливий проєкт.
Він має назву King's Music Room і розповідатиметься про музику, яка підіймає настрій монарху та пов'язана з його особистими спогадами. Повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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Програма King's Music Room матиме інтерактивний формат, де король Великої Британії поділиться своїми улюбленими музичними треками, серед яких – композиції Боба Марлі, Кайлі Міноуг та Грейс Джонс. Цей проєкт створено у співпраці з Apple Music.
Його особливістю стануть особисті коментарі Його Величності про значення цих пісень у його житті та історії, пов'язані з виконавцями. Чарльз III називає плейлист "саундтреком до свого життя" і вважає, що музика має об'єднувати людей.
Музика завжди грала значну роль у моєму житті. Вона має чудову здатність викликати щасливі спогади, втішати нас у часи смутку і переносити у далекі місця,
– зауважив монарх.
Перший випуск буде доступний з понеділка, 10 березня – в День Співдружності націй
Зауважимо, днями королівська родина опублікувала архівні фото Чарльза III, зроблені майже 50 років тому.