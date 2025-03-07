Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал інтерв'юерки Аліни Доротюк.

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Так, як пояснив гуморист, проблема виникла через розбіжність між фактичним місцем проживання та офіційною реєстрацією.

Влітку 2022 року мені прийшла повістка, точніше розшук. Бо я живу не на тому місці, де зареєстрований в документах. Я з цією повісткою прийшов у ТЦК, кажу, що мій номер телефону є у всіх державних структурах, я пройшов усі етапи ВЛК і ТЦК. Я знятий із обліку в травні 2023 року,

– розповів Стадницький.

Комік також відверто поділився своїми думками щодо можливості служби на фронті. За його словами, страх – це нормальна реакція, і його відсутність може свідчити про певні проблеми. Однак Стадницький зазначив, що належна військова та медична підготовка дозволяє приглушити це почуття.

Інтерв'ю з Тарасом Стадницьким: дивіться відео онлайн

Хто з відомих гумористів вступив до ЗСУ

В інтерв'ю Тарас Стадницький згадав про Ігоря Ласточкіна, який в лютому цього року долучився до війська. Він поповнив лави 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний яр".

Також актор пригадав про зірку "Ліги сміху" Віктора Розового. Він наприкінці лютого 2022 року пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який потім став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Водночас в березні 2024 року Віктор зазнав складного уламкового поранення голови. Процес реабілітації виявився дуже складним і довгим, проте комік поступово повертається до роботи. Зокрема, відомо, що Розовий став редактором нового сезону "Ліги сміху".