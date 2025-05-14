У матеріалі Show 24 розповідаємо, як артист прийняв рішення вступити до лав ЗСУ, на якому етапі перебуває його реабілітація після важкого поранення та чому він розлучається з дружиною.

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Кар'єра коміка та участь у "Лізі сміху"

Віктор народився у Львові. Цікаво, що про його дитинство та юність невідомо фактично нічого. За часів студентства грав за збірну "Львівської Політехніки", а потім представляв команду "Метр сімдесят". Нова команда доволі швидко вичерпала себе, тому юнаки створили іншу – "Загорецька Людмила Степанівна". Колись комік розповідав, що назва списана з імені іншої людини – Закалюжної Людмили Степанівни, яка працювала в студентському гуртожитку.

"ЗЛС" у Мелітополі / Фото з Вікіпедії

До складу команди виходило всього лиш три людини: Віктор Розовий, Святослав Антіпов і Дмитро Гоян. Гумористи виступали в регіональних лігах (Ліга сміху. Захід). Віктор і Святослав навіть вели канал на ютубі "Kurva matj", де звучали контрабандистські пісні з нецензурною лексикою та гумористичним підтекстом.

У третьому сезоні проєкту "Ліга сміху" на екранах телеглядачів появилась "Загорецька Людмила Степанівна", яка одразу полонила публіку стилем гумору. Тоді їхнім тренером став Юрій Горбунов.

"Загорецька Людмила Степанівна" – вот такой вот Прикол на фестивалі "Лізі сміху": дивіться відео онлайн

Команда дійшла до фіналу сезону, де змагалась з молдовською командою "Стоянівка". За рішенням суддів, два колективи визнали переможцями. У 2018 році хлопці взяли участь у Літньому кубку під тренерством Станіслава Боклана та здобули перемогу.

"Загорецька Людмила Степанівна" і Стас Боклан – Переможці Літнього кубка "Ліги сміху" 2018: дивіться відео онлайн

Після феноменального успіху Віктор продовжив медійну кар'єру. Зокрема, знімався у "Іграх приколів", "Скаженому весіллі", "Зірконавтах", "Країні У 2.0" та навіть декілька випусків був співведучим Євгенія Кошового у "Лізі сміху".

Віктор Розовий ведучий у проєкті "Ліга сміху" / Скриншот із відео

Особисте життя

У березні минулого року Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною. Дівчина – українська модель, гумористка та акторка розважального ютуб-каналу "Горобина". Весілля пара відгуляла у Львові, обравши чорно-білий дрескод. Серед запрошених гостей було чимало українських гумористів.

Віктор Розовий одружився / Фото з інстаграму Ольги Мерзлікіної

Після того, як Віктор зазнав поранення на фронті, Ольга підтримувала чоловіка й демонструвала у соцмережах успіхи його реабілітації.

Сьогодні ж Віктор й Ольга опублікували заяви, де повідомили, що вони розлучаються. Дівчина зазначила, що причиною розлучення стали зради екскоханого під час стосунків.

Віктор же зазначив, що ніхто нікого не кидав.

Ми – розлучились! Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення! Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду!,

– підсумував гуморист.

Нещодавно стало відомо, Ілона Гвоздьова також розлучається з чоловіком після 10 років шлюбу.

Служба в ЗСУ, поранення та реабілітація

Тривалий час артист був ведучим на різних урочистостях, як от весілля чи корпоративи. А наприкінці лютого 2022 року Віктор пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який згодом став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ.

Віктор Розовий на фронті / Фото з інстаграму військового

Раніше захисник зізнавався, що ще у 2014 році хотів піти на фронт, але через низку життєвих обставин йому тоді не вдалось цього зробити. Розовий казав, що всі роки його мучили докори сумління.

На фронті військовий висвітлював різні події, а також брав безпосередню участь у бойових діях. Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. Він зазначав, що на війні позбувся почуття страху смерті, але іноді йому доводиться зіштовхуватись зі знеціненням бойового досвіду. Люди часто писали та казали, що "він нічого не бачив на фронті", бо через медійність його часто запрошують на інтерв'ю.

21 березня 2024 року Віктор зазнав важкого уламкового поранення голови.

Віктор Розовий після поранення / Скриншот зі сторіс Віктора Розового

У серпні захиснику провели чергову операцію. Йому вставили титанову пластину в череп.

Шрамів не додалось. А заліза в голові побільшало,

– жартома зазначив Віктор.

Віктор Розовий показався під час реабілітації / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, що спочатку коміка мали відправити на лікування за кордон, де є фахівці з подібних травм. Однак через тяжкий стан Розового від цієї ідеї довелося відмовитися.

Сьогодні захисник користується кріслом колісним, щоб пересуватися. За словами гумориста, медичні працівники запевнили, що він зможе ходити. А от прогнози щодо відновлення функціонування руки не такі перспективні.

Кажуть, 100%, але потрібен час. А от рука всіх функцій на 100% не відновить,

– зауважив Віктор.

Віктор Розовий відповів, чи зможе ходити / Скриншот з інстаграм-сторіс

У квітні цього року Віктор Розовий зробив перші кроки після важкого поранення.

Кароче потрохи починаю ходити. Ущербно, з паличкою (з нею скорше всього і буду ходити), в ортезах (це такі штуки які запобігають підвертанню стопи), зігнутий, як дєд, але сам, а це означає, що подальша повноцінна ходьба – це питання часу і занять! Так що все ок,

– підсумував гуморист.

Крім того, Розовий планує продовжити кар'єру коміка після реабілітації, а йти в політику – не збирається.