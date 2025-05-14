У материале Show 24 рассказываем, как артист принял решение вступить в ряды ВСУ, на каком этапе находится его реабилитация после тяжелого ранения и почему он разводиться с женой.

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Карьера комика и участие в "Лиге смеха"

Виктор родился во Львове. Интересно, что о его детстве и юности неизвестно фактически ничего. Во времена студенчества играл за сборную "Львовской Политехники", а затем представлял команду "Метр семьдесят". Новая команда довольно быстро исчерпала себя, поэтому юноши создали другую – "Загорецкая Людмила Степановна". Когда-то комик рассказывал, что название списано с имени другого человека – Закалюжной Людмилы Степановны, которая работала в студенческом общежитии.

"ЗЛС" в Мелитополе / Фото из Википедии

В состав команды выходило всего лишь три человека: Виктор Розовый, Святослав Антипов и Дмитрий Гоян. Юмористы выступали в региональных лигах (Лига смеха. Запад). Виктор и Святослав даже вели канал на ютубе "Kurva matj", где звучали контрабандистские песни с нецензурной лексикой и юмористическим подтекстом.

В третьем сезоне проекта "Лига смеха" на экранах телезрителей появилась "Загорецкая Людмила Степановна", которая сразу пленила публику стилем юмора. Тогда их тренером стал Юрий Горбунов.

"Загорецкая Людмила Степановна" – вот такой вот Прикол на фестивале "Лиге смеха": смотрите видео онлайн

Команда дошла до финала сезона, где соревновалась с молдавской командой "Стояновка". По решению судей, два коллектива признали победителями. В 2018 году ребята приняли участие в Летнем кубке под тренерством Станислава Боклана и одержали победу.

"Загорецкая Людмила Степановна" и Стас Боклан – Победители Летнего кубка "Лиги смеха" 2018: смотрите видео онлайн

После феноменального успеха Виктор продолжил медийную карьеру. В частности, снимался в "Играх приколов", "Сумасшедшей свадьбе", "Звезданавтах", "Стране У 2.0" и даже несколько выпусков был соведущим Евгения Кошевого в "Лиге смеха".

Виктор Розовый ведущий в проекте "Лига смеха" / Скриншот с видео

Личная жизнь

В марте прошлого года Розовый женился на Ольге Мерзликиной. Девушка – украинская модель, юмористка и актриса развлекательного ютуб-канала "Рябина". Свадьбу пара отгуляла во Львове, выбрав черно-белый дрескод. Среди приглашенных гостей было немало украинских юмористов.

Виктор Розовый женился / Фото из инстаграма Ольги Мерзликиной

После того как Виктор получил ранение на фронте, Ольга поддерживала мужа и демонстрировала в соцсетях успехи его реабилитации.

Сегодня же Виктор и Ольга опубликовали заявления, где сообщили, что они разводятся. Девушка отметила, что причиной развода стали измены экс-возлюбленного во время отношений.

Виктор же отметил, что никто никого не бросал.

Мы – расстались! Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания, но и грустить не буду!,

– подытожил юморист.

Недавно стало известно, Илона Гвоздева также разводится с мужем после 10 лет брака.

Служба в ВСУ, ранения и реабилитация

Долгое время артист был ведущим на различных торжествах, вроде свадьбы или корпоративы. А в конце февраля 2022 года Виктор ушел добровольцем в полк ССО "Азов", который впоследствии стал 3 отдельной штурмовой бригадой ВСУ.

Виктор Розовый на фронте / Фото из инстаграма военного

Ранее защитник признавался, что еще в 2014 году хотел пойти на фронт, но из-за ряда жизненных обстоятельств ему тогда не удалось этого сделать. Розовый говорил, что все годы его мучили угрызения совести.

На фронте военный освещал различные события, а также принимал непосредственное участие в боевых действиях. Воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. Он отмечал, что на войне избавился от чувства страха смерти, но иногда ему приходится сталкиваться с обесцениванием боевого опыта. Люди часто писали и говорили, что "он ничего не видел на фронте", потому что из-за медийности его часто приглашают на интервью.

21 марта 2024 года Виктор получил тяжелое осколочное ранение головы.

Виктор Розовый после ранения / Скриншот из сторис Виктора Розового

В августе защитнику провели очередную операцию. Ему вставили титановую пластину в череп.

Шрамов не прибавилось. А железа в голове стало больше,

– в шутку отметил Виктор.

Виктор Розовый показался во время реабилитации / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, что сначала комика должны были отправить на лечение за границу, где есть специалисты по подобным травмам. Однако из-за тяжелого состояния Розового от этой идеи пришлось отказаться.

Сегодня защитник пользуется креслом колесным, чтобы передвигаться. По словам юмориста, медицинские работники заверили, что он сможет ходить. А вот прогнозы по восстановлению функционирования руки не такие перспективные.

Говорят, 100%, но нужно время. А вот рука всех функций на 100% не восстановит,

– заметил Виктор.

Виктор Розовый ответил, сможет ли ходить / Скриншот из инстаграм-сторис

В апреле этого года Виктор Розовый сделал первые шаги после тяжелого ранения.

Кароче понемногу начинаю ходить. Ущербно, с палочкой (с ней скорше всего и буду ходить), в ортезах (это такие штуки которые предотвращают подворачивание стопы), согнут, как дед, но сам, а это значит, что дальнейшая полноценная ходьба – это вопрос времени и занятий! Так что все ок,

– подытожил юморист.

Кроме того, Розовый планирует продолжить карьеру комика после реабилитации, а идти в политику – не собирается.