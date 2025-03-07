Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал интервьюера Алины Доротюк.

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Так, как объяснил юморист, проблема возникла из-за несовпадения между фактическим местом жительства и официальной регистрацией.

Летом 2022 года мне пришла повестка, точнее розыск. Потому что я живу не на том месте, где зарегистрирован в документах. Я с этой повесткой пришел в ТЦК, говорю, что мой номер телефона есть во всех государственных структурах, я прошел все этапы ВЛК и ТЦК. Я снят с учета в мае 2023 года,

– рассказал Стадницкий.

Комик также откровенно поделился своими мыслями о возможности службы на фронте. По его словам, страх – это нормальная реакция, и его отсутствие может свидетельствовать об определенных проблемах. Однако Стадницкий отметил, что надлежащая военная и медицинская подготовка позволяет приглушить это чувство.

Интервью с Тарасом Стадницким: смотрите видео онлайн

Кто из известных юмористов поступил в ВСУ

В интервью Тарас Стадницкий вспомнил об Игоре Ласточкине, который в феврале этого года присоединился к армии. Он пополнил ряды 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный яр".

Также актер вспомнил о звезде "Лиги смеха" Викторе Розовом. Он в конце февраля 2022 года пошел добровольцем в полк ССО "Азов", который затем стал 3 отдельной штурмовой бригадой ВСУ. В то же время в марте 2024 года Виктор получил сложное осколочное ранение головы. Процесс реабилитации оказался очень сложным и долгим, однако комик постепенно возвращается к работе. В частности, известно, что Розовый стал редактором нового сезона "Лиги смеха".