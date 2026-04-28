Королева Камілла та Меланія Трамп у ніжних образах показалися на зустрічі у США

Король Чарльз III та королева Камілла розпочали чотириденний візит до США. Їх зустріли Дональд та Меланія Трамп.

Про це повідомили в інстаграмі королівської родини. Для зустрічі Камілла та Меланія обрали елегантні образи.

Меланія Трамп одягла масляно-жовтий двобортний костюм від Adam Lippes, який складається з піджака та спідниці. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах Manolo Blahnik зі зміїної шкіри, пише Hola. Перша леді США зробила фірмову укладку та натуральний макіяж.

Королева Камілла прибула до США у ніжно-рожевому пальті-сукні від Dior, а пізніше з'явилася у світлому ансамблі з візерунком на комірі, на рукавах та по низу вбрання. Вона взула туфлі на підборах, а в руках тримала сумочку.

Король Чарльз обрав для зустрічі темно-синій костюм, білу сорочку та світлу краватку. Дональд Трамп також не зрадив свій стиль. Президент США показався у класичному костюмі з синьою краваткою.

Чарльз і Камілла зустрілися з Дональдом і Меланією Трамп

Що відомо про візит Чарльза та Камілли до США?

Король Чарльз III та королева Камілла прибули до Вашингтону за рекомендацією уряду Її Високості та на запрошення Дональда Трампа, який разом з дружиною зустрів їх у Білому домі.

Король та королева Великої Британії візьмуть участь у заходах у Вашингтоні, Нью-Йорку та Вірджинії. Вони приєднаються до святкування 250-річчя підписання Декларації незалежності.