Король Чарльз III посвятив зірку серіалу "Лютер" у лицарі
Король Чарльз III посвятив актора та діджея Ідріса Ельбу в лицарі. Церемонія відбулась 2 червня у Віндзорському замку.
Про це повідомили в інстаграмі королівської родини. Зірка серіалу "Лютер" був нагороджений лицарським званням за заслуги перед молоддю.
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Король Чарльз III посвятив Ідріса Ельбу в лицарі, поплескавши мечем по його плечах. Підтримати актора прийшла його дружина, канадська модель Сабріна Доур.
Також монарх присвоїв лицарське звання олімпійським чемпіонам Джейн Торвілл і Крістоферу Діну за заслуги у катанні на ковзанах та волонтерську діяльність. Акторку та комікесу Міра Сайал король відзначив за заслуги в літературі, драматургії та благодійності.
Вітаємо всіх, хто отримав почесті на сьогоднішніх церемоніях нагородження, організованих королем у Віндзорському замку,
– йдеться у дописі.
Як пише BBC, у 2022 році Ідріс Ельба заснував фонд Elba Hope Foundation, який підтримує розширення прав і можливостей громад, освіту, захист інтересів молоді та сталий розвиток.
Минулого року стало відомо, що актор об'єднається з королем для створення документального фільму, присвяченого 50-річчю з дня заснування Чарльзом благодійної організації.
Хто такий Ідріс Ельба?
- Ідріс Ельба найбільш відомий за серіалами "Дроти" і "Лютер", а також за роллю правозахисника Нельсона Мандели у біографічному фільмі "Мандела: довгий шлях до свободи".
- Актор також знявся у фільмах "Гангстер", "Тор", "Прометей", "Тихоокеанський рубіж", "Безрідні звірі".
- Володар премії "Золотий глобус" та премії Гільдії кіноакторів, номінант на премію "Еммі".