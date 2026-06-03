Об этом сообщили в инстаграме королевской семьи. Звезда сериала "Лютер" был награжден рыцарским званием за заслуги перед молодежью.
Смотрите также Красное платье и аксессуары в тон: Кейт Миддлтон поразила стильным летним образом
Король Чарльз III посвятил Идриса Эльбу в рыцари, похлопав мечом по его плечам. Поддержать актера пришла его жена, канадская модель Сабрина Доур.
Король Чарльз III посвятил Идриса Эльбу в рыцари / Фото из инстаграма королевской семьи Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Идрис Эльба и Сабрина Доур / Фото из инстаграма королевской семьи
Также монарх присвоил рыцарское звание олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в катании на коньках и волонтерскую деятельность. Актрису и комикесу Мира Сайал король отметил за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности.
Поздравляем всех, кто получил почести на сегодняшних церемониях награждения, организованных королем в Виндзорском замке,
– говорится в заметке.
Как пишет BBC, в 2022 году Идрис Эльба основал фонд Elba Hope Foundation, который поддерживает расширение прав и возможностей общин, образование, защиту интересов молодежи и устойчивое развитие.
В прошлом году стало известно, что актер объединится с королем для создания документального фильма, посвященного 50-летию со дня основания Чарльзом благотворительной организации.
Кто такой Идрис Эльба?
- Идрис Эльба наиболее известен по сериалам "Прослушка" и "Лютер", а также по роли правозащитника Нельсона Манделы в биографическом фильме "Долгий путь к свободе".
- Актер также снялся в фильмах "Гангстер", "Тор", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", "Безродные звери".
- Обладатель премии "Золотой глобус" и премии Гильдии киноактеров, номинант на премию "Эмми".