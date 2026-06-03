Об этом сообщили в инстаграме королевской семьи. Звезда сериала "Лютер" был награжден рыцарским званием за заслуги перед молодежью.

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Король Чарльз III посвятил Идриса Эльбу в рыцари, похлопав мечом по его плечам. Поддержать актера пришла его жена, канадская модель Сабрина Доур.

Король Чарльз III посвятил Идриса Эльбу в рыцари / Фото из инстаграма королевской семьи

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Идрис Эльба и Сабрина Доур / Фото из инстаграма королевской семьи

Также монарх присвоил рыцарское звание олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в катании на коньках и волонтерскую деятельность. Актрису и комикесу Мира Сайал король отметил за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности.

Поздравляем всех, кто получил почести на сегодняшних церемониях награждения, организованных королем в Виндзорском замке,

– говорится в заметке.

Как пишет BBC, в 2022 году Идрис Эльба основал фонд Elba Hope Foundation, который поддерживает расширение прав и возможностей общин, образование, защиту интересов молодежи и устойчивое развитие.

В прошлом году стало известно, что актер объединится с королем для создания документального фильма, посвященного 50-летию со дня основания Чарльзом благотворительной организации.

Кто такой Идрис Эльба?