Об этом сообщили в инстаграме королевской семьи. Звезда сериала "Лютер" был награжден рыцарским званием за заслуги перед молодежью.

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Король Чарльз III посвятил Идриса Эльбу в рыцари, похлопав мечом по его плечам. Поддержать актера пришла его жена, канадская модель Сабрина Доур.

Король Чарльз III и Идрис ЭльбаКороль Чарльз III посвятил Идриса Эльбу в рыцари / Фото из инстаграма королевской семьи

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Идрис Эльба с женойИдрис Эльба и Сабрина Доур / Фото из инстаграма королевской семьи

Также монарх присвоил рыцарское звание олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в катании на коньках и волонтерскую деятельность. Актрису и комикесу Мира Сайал король отметил за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности.

Поздравляем всех, кто получил почести на сегодняшних церемониях награждения, организованных королем в Виндзорском замке,
– говорится в заметке.

Как пишет BBC, в 2022 году Идрис Эльба основал фонд Elba Hope Foundation, который поддерживает расширение прав и возможностей общин, образование, защиту интересов молодежи и устойчивое развитие.

В прошлом году стало известно, что актер объединится с королем для создания документального фильма, посвященного 50-летию со дня основания Чарльзом благотворительной организации.

Кто такой Идрис Эльба?

  • Идрис Эльба наиболее известен по сериалам "Прослушка" и "Лютер", а также по роли правозащитника Нельсона Манделы в биографическом фильме "Долгий путь к свободе".
  • Актер также снялся в фильмах "Гангстер", "Тор", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", "Безродные звери".
  • Обладатель премии "Золотой глобус" и премии Гильдии киноактеров, номинант на премию "Эмми".