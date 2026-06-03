Про це повідомили в інстаграмі королівської родини. Зірка серіалу "Лютер" був нагороджений лицарським званням за заслуги перед молоддю.

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Король Чарльз III посвятив Ідріса Ельбу в лицарі, поплескавши мечем по його плечах. Підтримати актора прийшла його дружина, канадська модель Сабріна Доур.

Король Чарльз III посвятив Ідріса Ельбу в лицарі / Фото з інстаграму королівської родини

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Ідріс Ельба та Сабріна Доур / Фото з інстаграму королівської родини

Також монарх присвоїв лицарське звання олімпійським чемпіонам Джейн Торвілл і Крістоферу Діну за заслуги у катанні на ковзанах та волонтерську діяльність. Акторку та комікесу Міра Сайал король відзначив за заслуги в літературі, драматургії та благодійності.

Вітаємо всіх, хто отримав почесті на сьогоднішніх церемоніях нагородження, організованих королем у Віндзорському замку,

– йдеться у дописі.

Як пише BBC, у 2022 році Ідріс Ельба заснував фонд Elba Hope Foundation, який підтримує розширення прав і можливостей громад, освіту, захист інтересів молоді та сталий розвиток.

Минулого року стало відомо, що актор об'єднається з королем для створення документального фільму, присвяченого 50-річчю з дня заснування Чарльзом благодійної організації.

Хто такий Ідріс Ельба?