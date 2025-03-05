У мережі з'явились фото короля Чарльза III у молодості: який він мав вигляд

Королівська родина опублікувала архівні фото короля Великої Британії Чарльза III. Світлини були зроблені тоді, коли він ще був принцом Уельським – спадкоємцем британського престолу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм королівської родини. На сторінці з'явився допис з чорно-білими фотографіями молодого Чарльза III на літаку.

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Майже 50 років тому, у 1977 році, король, бувши принцом Уельським, прилетів на реактивному літаку Buccaneer до корабля HMS Ark Royal з Королівської військово-морської авіабази Йовілтон,

– йдеться у дописі.

Днями король Чарльз III згадав свій досвід, коли перебував на борту HMS Prince of Wales у морі. Під час візиту Його Величність зустрівся з особовим складом Королівського флоту та Королівських повітряних сил і звернувся до команди корабля. Монарх також побачив літаки F-35B, які проводили навчання з посадки на палубу авіаносця, перш ніж виступив з промовою перед моряками.

Як пише журнал People, Чарльз III висловив щиру вдячність від імені нації тим, хто перебував на борту, "за надзвичайно цінний внесок і особисті жертви, які ви й ваші родини продовжуєте робити в ім'я обов'язку".

Зазначається, що Королівський флот завершує підготовку до великого глобального розгортання в Індо-Тихоокеанському регіоні, яке відбудеться вже цієї весни.

Король Великої Британії отримав кваліфікацію пілота вертольота у 1974 році, перш ніж приєднався до 845 авіаційної ескадрильї, що діяла з авіаносця Commando HMS Hermes. Він згадав свою службу в ВМС, яка закінчилася у лютому 1976 року. До речі, монарх командував тральником HMS Bronington.