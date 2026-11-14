Він став її найбільшим коханням: як розвивалися стосунки Кортні Кардашян і Тревіса Баркера
Вони були знайомі роками, але лише згодом зрозуміли, що можуть стати одне для одного чимось значно більшим. Їхній роман розвивався стрімко: розкішне освідчення, одразу три весільні церемонії, спільний син і велика родина.
Кортні Кардашян і Тревіс Баркер знали одне одного близько 15 років, перш ніж дружба переросла в кохання, яке привело їх до шлюбу та народження спільного сина. 14 листопада музикант святкує день народження, тож 24 Канал згадує, як розвивалися стосунки однієї з найобговорюваніших пар Голлівуду.
Як Кортні Кардашян і Тревіс Баркер познайомилися
Їхня історія почалася задовго до першого побачення. Кортні та Тревіс познайомилися ще у 2006 році через спільних друзів. На той час барабанщик Blink-182 спілкувався з родиною Кардашян, зокрема з Кім, а сама Кортні перебувала на початку стосунків зі Скоттом Дісіком.
Згодом вони стали сусідами та часто проводили час у спільній компанії. Цікаво, що Тревіс навіть не одразу уявляв Кортні своєю майбутньою дружиною. В інтерв'ю The Times у жовтні 2026 року музикант зізнався, що вони здавалися йому повними протилежностями. Він був татуйованим рокером, який виступав у панк-гурті, а Кортні мала зовсім інший спосіб життя.\
Коли дружба переросла в кохання
На початку 2021 року прихильники почали помічати, що Кортні та Тревіс проводять дедалі більше часу разом. Перші чутки про роман з'явилися після їхнього спільного відпочинку в Палм-Спрінгс.
У лютому закохані фактично підтвердили стосунки в соцмережах. Кортні опублікувала фотографію їхніх переплетених рук, а Тревіс залишив під нею чорне сердечко. Відтоді пара більше не намагалася приховувати почуття: вони разом відвідували заходи, подорожували та часто ділилися романтичними моментами.
Пізніше Баркер розповів, що саме Кортні зробила перший крок до романтичних стосунків. Вона написала йому повідомлення з фліртом, запропонувавши навчити її знаходити орієнтири. Музикант зізнався, що перечитував повідомлення кілька разів, адже зовсім не очікував такого повороту.
Розкішне освідчення на березі океану
У жовтні 2021 року Тревіс вирішив, що більше не хоче відкладати важливий крок. Він освідчився Кортні на пляжі в Монтесіто, Каліфорнія.
Для особливої миті музикант підготував романтичну декорацію з тисячами троянд і свічками. Кортні була приголомшена сюрпризом і відповіла коханому згодою. Фотографіями з освідчення пара поділилася в Instagram, а прихильники одразу почали вітати майбутнє подружжя.
Три весілля та велике свято в Італії
У 2022 році Кортні Кардашян і Тревіс Баркер вирішили не обмежуватися однією весільною церемонією.
Спочатку пара несподівано одружилася в Лас-Вегасі після церемонії в каплиці з двійником Елвіса Преслі. Щоправда, тоді шлюб не був офіційно зареєстрований.
15 травня закохані провели юридичну церемонію в Санта-Барбарі, а вже 22 травня влаштували масштабне весілля в італійському Портофіно. На святкування запросили рідних і друзів, а сама подія відбулася на тлі мальовничих краєвидів Італії.
Народження спільного сина
Кортні та Тревіс уже мали дітей від попередніх стосунків. Зірка реаліті-шоу виховувала трьох дітей від Скотта Дісіka – Мейсона, Пенелопу та Рейна. У музиканта є син Лендона, донька Алабама та падчерка Атіана від попереднього шлюбу із Шанною Моаклер. Однак закохані мріяли і про спільну дитину. Їхній шлях до батьківства був непростим: пара проходила лікування безпліддя та процедури ЕКЗ.
У червні 2023 року Кортні оголосила про вагітність просто під час концерту Blink-182. Вона підняла плакат із написом "Travis I'm pregnant", чим неабияк здивувала музиканта просто на сцені. Тревіс одразу спустився до дружини, щоб поцілувати її.
1 листопада 2023 року в подружжя народився син Роккі Тін Тринадцятий Баркер. Так родина стала ще більшою, а закохані розпочали новий етап спільного життя.
Що відбувається у стосунках Кортні та Тревіса зараз
Попри те, що пара не так часто з'являється разом на публіці, їхні стосунки залишаються в центрі уваги прихильників. У листопаді 2026 року Кортні навіть довелося спростовувати чутки про те, що вони з чоловіком нібито живуть окремо або переживають кризу в шлюбі.
У шоу "The Kardashians" вона пояснила, що ці припущення не відповідають дійсності. Подружжя займається ремонтом спільного будинку та планує облаштувати сімейний простір, де зможе проводити час із дітьми.
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