Он стал ее самой большой любовью: как развивались отношения Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер знали друг друга около 15 лет, прежде чем дружба переросла в любовь, которая привела их к браку и рождению общего сына. 14 ноября музыкант отмечает день рождения, поэтому 24 Канал вспоминает, как развивались отношения одной из самых обсуждаемых пар Голливуда.

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Как Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер познакомились

Их история началась задолго до первого свидания. Кортни и Трэвис познакомились еще в 2006 году через общих друзей. В то время барабанщик Blink-182 общался с семьей Кардашьян, в частности с Ким, а сама Кортни только начинала встречаться со Скоттом Дисиком.

Впоследствии они стали соседями и часто проводили время в общей компании. Интересно, что Трэвис даже не сразу представлял Кортни своей будущей женой. В интервью The Times в октябре 2026 года музыкант признался, что они казались ему полными противоположностями. Он был татуированным рокером, выступавшим в панк-группе, а Кортни вела совершенно иной образ жизни.

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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото из инстаграма kourtneykardash

Когда дружба переросла в любовь

В начале 2021 года поклонники начали замечать, что Кортни и Трэвис проводят все больше времени вместе. Первые слухи о романе появились после их совместного отдыха в Палм-Спрингс.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото из инстаграма kourtneykardash

В феврале влюбленные фактически подтвердили отношения в соцсетях. Кортни опубликовала фотографию их переплетенных рук, а Трэвис оставил под ней черное сердечко. С тех пор пара больше не пыталась скрывать свои чувства: они вместе посещали мероприятия, путешествовали и часто делились романтическими моментами.

Позже Баркер рассказал, что именно Кортни сделала первый шаг к романтическим отношениям. Она написала ему флиртующее сообщение, предложив научить ее находить ориентиры. Музыкант признался, что перечитывал сообщение несколько раз, потому что совершенно не ожидал такого поворота событий.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото из инстаграма kourtneykardash

Роскошное предложение в любви на берегу океана

В октябре 2021 года Трэвис решил, что больше не хочет откладывать этот важный шаг. Он сделал Кортни предложение на пляже в Монтесито, Калифорния.

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Для этого особенного момента музыкант подготовил романтическую декорацию с тысячами роз и свечами. Кортни была потрясена сюрпризом и ответила возлюбленному согласием. Фотографиями с предложения пара поделилась в инстаграме, а поклонники сразу же начали поздравлять будущих супругов.

Три свадьбы и большой праздник в Италии

В 2022 году Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер решили не ограничиваться одной свадебной церемонией.

Сначала пара неожиданно поженилась в Лас-Вегасе после церемонии в часовне с двойником Элвиса Пресли. Правда, тогда брак не был официально зарегистрирован.

15 мая влюбленные провели юридическую церемонию в Санта-Барбаре, а уже 22 мая устроили грандиозную свадьбу в итальянском Портофино. На торжество пригласили родных и друзей, а само событие прошло на фоне живописных пейзажей Италии.

Рождение общего сына

У Кортни и Трэвиса уже были дети от предыдущих отношений. Звезда реалити-шоу воспитывала троих детей от Скотта Дисика – Мейсона, Пенелопу и Рейна. У музыканта есть сын Лэндон, дочь Алабама и падчерица Атиана от предыдущего брака с Шанной Моаклер. Однако влюбленные мечтали и о совместном ребенке. Их путь к родительству был непростым: пара проходила лечение от бесплодия и процедуры ЭКО.

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В июне 2023 года Кортни объявила о беременности прямо во время концерта Blink-182. Она подняла плакат с надписью "Travis I'm pregnant", почему музыкант немало удивился прямо на сцене. Трэвис сразу спустился к жене, чтобы поцеловать ее.

1 ноября 2023 года у супругов родился сын Рокки Тин Тринадцатый Баркер. Так семья стала еще больше, а влюбленные начали новый этап совместной жизни.

Что сейчас происходит в отношениях Кортни и Трэвиса

Несмотря на то, что пара не так часто появляется вместе на публике, их отношения остаются в центре внимания поклонников. В ноябре 2026 года Кортни даже пришлось опровергать слухи о том, что они с мужем якобы живут отдельно или переживают кризис в браке.

В шоу "The Kardashians" она пояснила, что эти предположения не соответствуют действительности. Супруги занимаются ремонтом совместного дома и планируют обустроить семейное пространство, где смогут проводить время с детьми.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото из инстаграма kourtneykardash

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