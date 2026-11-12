15 лет вместе, но свадьба до сих пор остается загадкой: что скрывают Райан Гослинг и Ева Мендес

Райан Гослинг отмечает день рождения, но на этот раз в центре внимания не только кино. Почти 15 лет он рядом с Евой Мендес, а подробности их союза до сих пор остаются тайной. Как все начиналось и почему пара выбрала приватность главным правилом – рассказывает 24 Канал.

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Где познакомились Райан Гослинг и Ева Мендес

Их история могла бы стать сюжетом отдельного романтического фильма. В 2011 году Райан Гослинг и Ева Мендес встретились на съемочной площадке драмы "Место под соснами". По сюжету фильма их герои были бывшими возлюбленными, которые воспитывали общего сына. Однако экранная химия постепенно вышла за пределы сценария.

Райан Гослинг и Ева Мендес в фильме "Место под соснами" / IMDb

Интересно, что актеры знали друг друга еще до совместных съемок. В интервью Oprah Daily Ева рассказывала, что работать вместе было для них особенно приятно. А уже в сентябре 2011 года папарацци заметили пару во время совместного отдыха в Диснейленде. Они гуляли, держались за руки и совсем не напоминали коллег, которые просто решили провести свободный день вместе.

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Впоследствии Гослинг и Мендес стали появляться вместе все чаще. Одним из первых совместных публичных выходов стала премьера их фильма на кинофестивале в Торонто в 2012 году.

Как изменилась жизнь актера

Пожалуй, самым романтичным образом о начале их семейной жизни рассказал сам Райан. В интервью GQ в 2023 году он признался, что до знакомства с Евой не задумывался об отцовстве. Актер вспоминал моменты на съемочной площадке, когда они с Евой играли семью. Тогда он вдруг понял, что не хочет, чтобы это оставалось лишь игрой.

Райан Гослинг и Ева Мендес в фильме "Место под соснами" / IMDb

"Я не хотел бы иметь детей ни с кем другим– примерно так Гослинг описал свое осознание в беседе с изданием.

В сентябре 2014 года у пары родилась первая дочь – Эсмеральда Амада. А в апреле 2016-го семья пополнилась еще одной девочкой – Амадой Ли.

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После рождения детей Ева постепенно отошла от актерской карьеры, чтобы посвятить больше времени воспитанию дочерей. В беседе с People в 2024 году она назвала это решение одним из самых легких в своей жизни. По словам актрисы, детство детей проходит очень быстро, поэтому ей хотелось быть рядом в этот важный период.

В то же время Мендес неоднократно подчеркивала, что Райан поддерживал ее выбор. Она даже шутила, что именно любимый отвечает за приготовление еды дома, а она занимается уборкой.

Тайная свадьба или просто игра на публику

Отдельная интрига в истории Гослинга и Мендес – их семейный статус. На протяжении многих лет поклонники пытались выяснить, официально ли поженились актеры. Однако они не спешили давать однозначный ответ.

В ноябре 2022 года Ева неожиданно назвала Райана своим мужем во время интервью австралийскому шоу Today. Эта фраза мгновенно разлетелась по сети, ведь ранее пара не сообщала о свадьбе.

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Еще больше разговоров вызвала татуировка на запястье актрисы с надписью "de Gosling". В некоторых испаноязычных культурах такая надпись может указывать на фамилию мужа после вступления в брак. Когда Мендес спросили о возможной тайной свадьбе, она лишь загадочно ответила: "А кто сказал, что мы уже не женаты?" – и оставила место для догадок.

Ева Мендес и Райан Гослинг / Фото Getty Images

Почему они почти не появляются вместе на красных дорожках

Для многих голливудских пар совместные премьеры, фотосессии и публичные признания в любви – привычная часть жизни. Но Гослинг и Мендес выбрали совсем другой путь.

В 2023 году, когда поклонники ждали совместного появления актеров во время промокампании "Барби", Ева объяснила в инстаграме, что они не ходят на такие мероприятия вместе. Она подчеркнула, что ценит частную жизнь и не хочет выставлять семейную жизнь напоказ.

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Сам Гослинг также не скрывает своего восхищения возлюбленной. В 2024 году, отвечая на вопрос о своих героях в реальной жизни, он назвал Еву. А еще раньше во время вручения премии "Золотой глобус" посвятил ей часть своей речи, поблагодарив за поддержку и все, что она делала для их семьи.

Кстати, не менее интересна история еще одной голливудской пары – Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли. Их знакомство тоже началось на съемочной площадке, но развивалось совсем по другому сценарию.