15 років разом, але весілля досі загадка: що приховують Раян Гослінг та Єва Мендес

Раян Гослінг відзначає день народження, але цього разу в центрі уваги не лише кіно. Майже 15 років він поруч із Євою Мендес, а подробиці їхнього союзу досі залишаються таємницею. Як усе починалося і чому пара обрала приватність головним правилом – розповідає 24 Канал.

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Де познайомилися Раян Гослінг та Єва Мендес

Їхня історія могла б стати сюжетом окремого романтичного фільму. У 2011 році Раян Гослінг та Єва Мендес зустрілися на знімальному майданчику драми "Місце під соснами". За сюжетом стрічки їхні герої були колишніми коханими, які виховували спільного сина. Проте екранна хімія поступово вийшла за межі сценарію.

Раян Гослінг та Єва Мендес у фільмі "Місце під соснами" / IMDb

Цікаво, що актори знали одне одного ще до спільних знімань. В інтерв'ю Oprah Daily Єва розповідала, що працювати разом було для них особливо приємно. А вже у вересні 2011 року папараці помітили пару під час спільного відпочинку в Діснейленді. Вони гуляли, трималися за руки й зовсім не нагадували колег, які просто вирішили провести вільний день разом.

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Згодом Гослінг і Мендес почали з'являтися разом дедалі частіше. Однією з перших спільних публічних появ стала прем'єра їхнього фільму на кінофестивалі в Торонто у 2012 році.

Як змінилося життя актора

Мабуть, найромантичніше про початок їхньої сім'ї розповів сам Раян. В інтерв'ю GQ у 2023 році він зізнався, що до знайомства з Євою не замислювався про батьківство. Актор пригадував моменти на знімальному майданчику, коли вони з Євою грали сім'ю. Тоді він раптом зрозумів, що не хоче, аби це залишалося лише грою.

Раян Гослінг та Єва Мендес у фільмі "Місце під соснами" / IMDb

Я не хотів би мати дітей ні з ким іншим– приблизно так Гослінг описав своє усвідомлення в розмові з виданням.

У вересні 2014 року в пари народилася перша донька – Есмеральда Амада. А у квітні 2016-го родина поповнилася ще однією дівчинкою – Амадою Лі.

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Після народження дітей Єва поступово відійшла від акторської кар'єри, щоб присвятити більше часу вихованню доньок. У розмові з People у 2024 році вона назвала це рішення одним із найлегших у своєму житті. За словами акторки, дитинство дітей минає дуже швидко, тому їй хотілося бути поруч у цей важливий період.

Водночас Мендес неодноразово наголошувала, що Раян підтримував її вибір. Вона навіть жартувала, що саме коханий відповідає за приготування їжі вдома, а вона займається прибиранням.

Таємне весілля чи просто гра на публіку

Окрема інтрига в історії Гослінга та Мендес – їхній сімейний статус. Протягом багатьох років прихильники намагалися з'ясувати, чи офіційно одружилися актори. Проте вони не поспішали давати однозначну відповідь.

У листопаді 2022 року Єва несподівано назвала Раяна своїм чоловіком під час інтерв'ю австралійському шоу Today. Ця фраза миттєво розлетілася мережею, адже раніше пара не повідомляла про весілля.

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Ще більше розмов викликало татуювання на зап'ясті акторки з написом "de Gosling". У деяких іспаномовних культурах така конструкція може вказувати на прізвище чоловіка після одруження. Коли Мендес запитали про можливе таємне весілля, вона лише загадково відповіла: "А хто сказав, що ми вже не одружені?" – і залишила простір для здогадок.

Єва Мендес і Раян Гослінг / Фото Getty Images

Чому вони майже не з'являються разом на червоних доріжках

Для багатьох голлівудських пар спільні прем'єри, фотосесії та публічні зізнання в коханні – звична частина життя. Але Гослінг і Мендес обрали зовсім інший шлях.

У 2023 році, коли прихильники чекали на спільну появу акторів під час промокампанії "Барбі", Єва пояснила в Instagram, що вони не ходять на такі заходи разом. Вона наголосила, що цінує приватність і не хоче виставляти сімейне життя напоказ.

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Сам Гослінг також не приховує захоплення коханою. У 2024 році, відповідаючи на запитання про своїх героїв у реальному житті, він назвав Єву. А ще раніше під час вручення премії "Золотий глобус" присвятив їй частину своєї промови, подякувавши за підтримку та все, що вона робила для їхньої родини.

До речі, не менш цікавою є історія ще однієї голлівудської пари – Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі. Їхнє знайомство теж почалося на знімальному майданчику, але розвивалося зовсім за іншим сценарієм.