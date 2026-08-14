Кортні Кардашян чекає на п'яту дитину, – ЗМІ

Кортні Кардашян, найстарша з сестер Кардашян-Дженнер, разом із чоловіком Тревісом Баркером, барабанщиком гурту Blink-182, викликали хвилю чуток про можливе поповнення в родині.

Привід для таких припущень з'явився після спільної появи пари на прем'єрі документального фільму Баркера "Тревіс Баркер: Голосніше за страх" у Лос-Анджелесі, як пише The Express Tribune.

Під час виходу на червону доріжку музикант ніжно поклав руку на живіт дружини та погладив його.

Цей жест одразу привернув увагу шанувальників. У мережі почали обговорювати, чи не може Кортні бути вагітною та чи не чекає подружжя на другу спільну дитину. Водночас самі Кардашян і Баркер наразі не коментували ці припущення та не підтверджували вагітність.

Що відомо про дітей Кортні Кардашян?

Модель має трьох дітей від колишнього партнера Скотта Дісіка. Вони були разом із 2006 до 2015 року, але офіційно шлюб не укладали. У пари народилися син Мейсон у 2009 році, донька Пенелопа у 2012-му та молодший син Рейн у 2014 році. Кортні та Скотт розійшлися приблизно через пів року після народження третьої дитини.

У 2022 році Кардашян вийшла заміж за Тревіса Баркера. У листопаді 2023-го у подружжя народився син Роккі – їхня перша спільна дитина.

У Тревіса Баркера також є троє дітей від попередніх стосунків з акторкою Шанною Моаклер: двоє дітей та падчерка.

Взагалі останнім часом вагітності зірок часто стають приводом для обговорень у мережі. Нещодавно в мережі завірусилися нібито вагітні фото Зендеї.