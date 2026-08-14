Повод для таких предположений появился после совместного появления пары на премьере документального фильма Баркера "Трэвис Баркер: Громче страха" в Лос-Анджелесе, как пишет The Express Tribune.

Во время выхода на красную дорожку музыкант нежно положил руку на живот жены и погладил его.

Этот жест сразу привлек внимание поклонников. В сети начали обсуждать, не может ли Кортни быть беременной и не ждут ли супруги второго общего ребенка. В то же время сами Кардашьян и Баркер пока не комментировали эти предположения и не подтверждали беременность.

Что известно о детях Кортни Кардашьян?

У модели трое детей от бывшего партнера Скотта Дисика. Они были вместе с 2006 по 2015 год, но официально не заключали брак. У пары родились сын Мейсон в 2009 году, дочь Пенелопа в 2012-м и младший сын Рейн в 2014 году. Кортни и Скотт расстались примерно через полгода после рождения третьего ребенка.

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В 2022 году Кардашьян вышла замуж за Трэвиса Баркера. В ноябре 2023 года у супругов родился сын Рокки – их первый общий ребенок.

У Трэвиса Баркера также есть трое детей от предыдущих отношений с актрисой Шанной Моаклер: двое детей и падчерица.

Вообще в последнее время беременности звезд часто становятся поводом для обсуждений в сети. Недавно в сети стали вирусными якобы беременные фото Зендеи.