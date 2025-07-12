11 років без Олі, – Костянтин Грубич вшанував пам'ять покійної доньки й показав її фото

Телеведучий Костянтин Грубич опублікував щемливий допис у пам'ять про покійну доньку. Ольга загинула в ДТП 11 років тому.

Костянтин Грубич поділився, що сьогодні, 12 липня, виповнилося рівно 11 років з моменту втрати. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм телеведучого.

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Костянтин Грубич опублікував архівне чорно-біле фото доньки Ольги та вшанував її пам'ять.

Вже 11 років без Олі. Безмежна любов,

– написав ведучий.



Ольга Грубич / Фото з інстаграму Костянтина Грубича

Додамо, нещодавно син Костянтина Грубича долучився до лав ЗСУ. Ведучий розповів, що це рішення було виваженим. Однак йому з дружиною важко – адже вони хвилюються, як і багато інших батьків.

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