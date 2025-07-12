Укр Рус
Show24 Українські зірки 11 років без Олі, – Костянтин Грубич вшанував пам'ять покійної доньки й показав її фото
12 липня, 14:10
2

11 років без Олі, – Костянтин Грубич вшанував пам'ять покійної доньки й показав її фото

Марія Касій
Основні тези
  • Костянтин Грубич вшанував пам'ять доньки Ольги, яка загинула в ДТП 11 років тому.
  • Водія, який збив Ольгу, не знайшли, і результатів розслідування досі немає.

Телеведучий Костянтин Грубич опублікував щемливий допис у пам'ять про покійну доньку. Ольга загинула в ДТП 11 років тому.

Костянтин Грубич поділився, що сьогодні, 12 липня, виповнилося рівно 11 років з моменту втрати. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм телеведучого

До слова Рве на частини, – Джамала заспівала з батьком та довела мережу до сліз 

Костянтин Грубич опублікував архівне чорно-біле фото доньки Ольги та вшанував її пам'ять.

Вже 11 років без Олі. Безмежна любов, 
– написав ведучий. 

 
Ольга Грубич / Фото з інстаграму Костянтина Грубича

Додамо, нещодавно син Костянтина Грубича долучився до лав ЗСУ. Ведучий розповів, що це рішення було виваженим. Однак йому з дружиною важко – адже вони хвилюються, як і багато інших батьків.

Чи знайшли винного у смерті доньки Грубича?

  • У 2014 році Ольга Грубич близько опівночі поверталася додому й потрапила в аварію. Невідомий водій збив її на пішохідному переході. Через отримані травми Ольга три тижні перебувала у комі, але її життя не вдалося врятувати.
  • Костянтин Грубич зізнався, що цей період в його житті був вкрай складним. Він картав себе за те, що не пішов зустріти доньку того вечора.
  • Минулого року ведучий розповів, що результатів розслідування загибелі доньки досі немає. Він не хоче відновлювати справу, бо не бачить у цьому сенсу й не бажає розчаровуватися. 