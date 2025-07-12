Константин Грубич поделился, что сегодня, 12 июля, исполнилось ровно 11 лет с момента потери. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм телеведущего.
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Константин Грубич опубликовал архивное черно-белое фото дочери Ольги и почтил ее память.
Уже 11 лет без Оли. Безграничная любовь,
– написал ведущий.
Ольга Грубич / Фото из инстаграма Константина Грубича
Добавим, недавно сын Константина Грубича вступил в ряды ВСУ. Ведущий рассказал, что это решение было взвешенным. Однако ему с женой трудно – ведь они волнуются, как и многие другие родители.
Нашли ли виновного в смерти дочери Грубича?
- В 2014 году Ольга Грубич около полуночи возвращалась домой и попала в аварию. Неизвестный водитель сбил ее на пешеходном переходе. Из-за полученных травм Ольга три недели находилась в коме, но ее жизнь не удалось спасти.
- Константин Грубич признался, что этот период в его жизни был крайне сложным. Он корил себя за то, что не пошел встретить дочь в тот вечер.
- В прошлом году ведущий рассказал, что результатов расследования гибели дочери до сих пор нет. Он не хочет возобновлять дело, потому что не видит в этом смысла и не желает разочаровываться.