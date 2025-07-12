Константин Грубич поделился, что сегодня, 12 июля, исполнилось ровно 11 лет с момента потери. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм телеведущего.

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Константин Грубич опубликовал архивное черно-белое фото дочери Ольги и почтил ее память.

Уже 11 лет без Оли. Безграничная любовь,

– написал ведущий.



Ольга Грубич / Фото из инстаграма Константина Грубича

Добавим, недавно сын Константина Грубича вступил в ряды ВСУ. Ведущий рассказал, что это решение было взвешенным. Однако ему с женой трудно – ведь они волнуются, как и многие другие родители.

Нашли ли виновного в смерти дочери Грубича?