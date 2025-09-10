Український телеведучий Костянтин Грубич поділився, що нарешті зміг провести час із сином Ярославом, який повернувся з фронту після важкого поранення. Раніше з ним зустрічалися дружина та донька, поки сам Костянтин був у відрядженні.

Він розповів, як провів часом з сином та показав їхні спільні світлини. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Костянтина Грубича.

Вас також може зацікавити Втікач Волошин уперше розповів про роман з відомою українською співачкою

За словами ведучого, разом з Ярославом вони зробили ортопедичні устілки для взуття, пообідали й неквапливо прогулялися Києвом.

Погода сприяла. Обидвоє ми тут пішки ходили неначе сто років тому. Побачили знакові будівлі Києва після прильотів. Я подумав: не тільки люди зазнали поранень. Хоча ні, з людьми важче і страшніше,

– поділився Костянтин.

Він також згадав трагічні події у селищі Ярова на Донеччині, де 9 вересня російська авіабомба забрала життя десятків цивільних, що чекали на виплату пенсій.

Після зустрічі публікацію зробив і сам Ярослав. Він зазначив, що час із батьком пройшов цікаво, але вже знову доводиться повертатися до "світу чудес" – палат, перев'язок, крапельниць, уколів та боротьби з ПТСР. Хлопець також показав фото з лікарні.

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?