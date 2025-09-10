Укр Рус
10 вересня, 09:12
2

Уперше після відрядження: Костянтин Грубич показався з сином, який втратив кінцівку на фронті

Софія Хомишин
Основні тези
  • Костянтин Грубич провів час із сином Ярославом, який повернувся з фронту після важкого поранення.
  • Вони вийшли на прогулянку Києвом. Після чого телеведучий поділився спільними фото з сином. 

Український телеведучий Костянтин Грубич поділився, що нарешті зміг провести час із сином Ярославом, який повернувся з фронту після важкого поранення. Раніше з ним зустрічалися дружина та донька, поки сам Костянтин був у відрядженні.

Він розповів, як провів часом з сином та показав їхні спільні світлини. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Костянтина Грубича. 

За словами ведучого, разом з Ярославом вони зробили ортопедичні устілки для взуття, пообідали й неквапливо прогулялися Києвом.

Погода сприяла. Обидвоє ми тут пішки ходили неначе сто років тому. Побачили знакові будівлі Києва після прильотів. Я подумав: не тільки люди зазнали поранень. Хоча ні, з людьми важче і страшніше, 
– поділився Костянтин.

Він також згадав трагічні події у селищі Ярова на Донеччині, де 9 вересня російська авіабомба забрала життя десятків цивільних, що чекали на виплату пенсій.

Після зустрічі публікацію зробив і сам Ярослав. Він зазначив, що час із батьком пройшов цікаво, але вже знову доводиться повертатися до "світу чудес" – палат, перев'язок, крапельниць, уколів та боротьби з ПТСР. Хлопець також показав фото з лікарні.

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?

  • У червні цього року стало відомо, що він приєднався до лав ЗСУ.
  • Вже 24 липня Костянтин повідомив, що його син втратив праву руку на фронті.
  • Згодом фотограф Ян Доброносов повідомив, що Ярослав із побратимами потрапив під ворожий обстріл.
  • Зараз військовий проходить реабілітацію та ділиться її перебігом у своїх соцмережах. Пізніше Ярослав планує повернутися до війська. 