Костянтин Меладзе таємно отримав новий паспорт і зрікся українського громадянства – ЗМІ

У мережі з'явилася інформація про те, що композитор та продюсер Костянтин Меладзе, який тривалий час мав українське громадянство, таємно отримав паспорт іншої держави. Російські медіа стверджують, що продюсер став громадянином Грузії.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, донедавна Костянтин Меладзе користувався українським паспортом та, за деякими даними, навіть оновлював його у 2024 році. Проте зараз російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію, що композитор таємно набув грузинського громадянства.

Також цікаво Лобода продала маєток у Росії: скільки коштував особняк площею 1 200 квадратів

Важливо зазначити, що законодавство Грузії забороняє подвійне громадянство. Виняток можливий лише у разі отримання особливого дозволу безпосередньо від президента країни. Оскільки офіційних даних про надання такого дозволу немає, у мережі припускають, що Меладзе міг відмовитися від українського паспорта на користь грузинського. Сам продюсер ці чутки наразі жодним чином не коментував.

Костянтина Меладзе / фото з відкритих джерел

Позиція Костянтина Меладзе

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Костянтин Меладзе уникає публічності та утримується від будь-яких заяв щодо війни. Він не з'являється в інформаційному просторі, а за непідтвердженою інформацією, наразі проживає в Італії.

До речі, нещодавно українка з Харкова відсвяткувала помпезне весілля в Каннах, на якому виступив Валерій Меладзе.