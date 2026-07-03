Згідно з повідомленнями у ЗМІ, донедавна Костянтин Меладзе користувався українським паспортом та, за деякими даними, навіть оновлював його у 2024 році. Проте зараз російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію, що композитор таємно набув грузинського громадянства.

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Важливо зазначити, що законодавство Грузії забороняє подвійне громадянство. Виняток можливий лише у разі отримання особливого дозволу безпосередньо від президента країни. Оскільки офіційних даних про надання такого дозволу немає, у мережі припускають, що Меладзе міг відмовитися від українського паспорта на користь грузинського. Сам продюсер ці чутки наразі жодним чином не коментував.

Костянтина Меладзе / фото з відкритих джерел

Позиція Костянтина Меладзе

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Костянтин Меладзе уникає публічності та утримується від будь-яких заяв щодо війни. Він не з'являється в інформаційному просторі, а за непідтвердженою інформацією, наразі проживає в Італії.

До речі, нещодавно українка з Харкова відсвяткувала помпезне весілля в Каннах, на якому виступив Валерій Меладзе.