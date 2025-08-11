Олексій Суханов прокоментував скандал з актором Костянтином Темляком, якого звинувачують в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх.

Телеведучий написав декілька постів щодо цього інциденту, які, щоправда, не всі сприйняли позитивно. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Суханова.

Суханов сказав, що важливо дивитися на те, як людина поводиться зараз і зауважив, що немає людей, які б жодного разу у своєму житті не помилялися. Він зазначив, що Темляк визнав свої помилки й попросив вибачення.

Але водночас наголосив, що не можна виправдовувати насильство чи п*д*ф*лію.

Він також додав, що називати когось злочинцем можна тільки після рішення суду. Якщо провину доведуть – винний має бути покараний.

Самосуд – неприпустима річ, якщо ми прагнемо жити в цивілізованій країні й бути впевненими у тому, що права кожного захищені та гарантовані. Людина має право на помилку, але якщо ця помилка не руйнує чиєсь життя і долю, і полягає не в кримінальній площині,

– написав телеведучий.

У чому звинувачують Костянтина Темляка?

Колишня дівчина актора, Анастасія Соловйова, опублікувала допис де зазначила, що Костя застосовував до неї насильство та маніпулював нею. Згодом також стало відомо, що у 2023 році Темляк спілкувався з неповнолітньою і надсилав їй непристойні повідомлення. Актор публічно визнав провину і наголосив, що готовий відповідати перед законом.

