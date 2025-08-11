Человек имеет право на ошибку, – известный телеведущий высказался о скандале с Костей Темляком
- Алексей Суханов прокомментировал обвинения против актера Константина Темляка, заявив, что люди имеют право на ошибку, но нельзя оправдывать насилие или педофилию.
- Суханов отметил, что называть кого-то преступником можно только после решения суда, и самосуд недопустим в цивилизованной стране.
Алексей Суханов прокомментировал скандал с актером Константином Темляком, которого обвиняют в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних.
Телеведущий написал несколько постов по этому инциденту, которые, правда, не все восприняли положительно. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Суханова.
Суханов сказал, что важно смотреть на то, как человек ведет себя сейчас и заметил, что нет людей, которые бы ни разу в своей жизни не ошибались. Он отметил, что Темляк признал свои ошибки и попросил прощения.
Но в то же время подчеркнул, что нельзя оправдывать насилие или п*д*ф*лию.
Он также добавил, что называть кого-то преступником можно только после решения суда. Если вину докажут – виновный должен быть наказан.
Самосуд – недопустимая вещь, если мы хотим жить в цивилизованной стране и быть уверенными в том, что права каждого защищены и гарантированы. Человек имеет право на ошибку, но если эта ошибка не разрушает чью-то жизнь и судьбу, и заключается не в уголовной плоскости,
– написал телеведущий.
В чем обвиняют Константина Темляка?
Бывшая девушка актера, Анастасия Соловьева, опубликовала пост, где отметила, что Костя применял к ней насилие и манипулировал ею. Впоследствии также стало известно, что в 2023 году Темляк общался с несовершеннолетней и посылал ей непристойные сообщения. Актер публично признал вину и подчеркнул, что готов отвечать перед законом.
