Алексей Суханов прокомментировал скандал с актером Константином Темляком, которого обвиняют в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних.

Телеведущий написал несколько постов по этому инциденту, которые, правда, не все восприняли положительно. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Суханова.

К теме Срока давности у подобных преступлений нет, – Петрова эмоционально прокомментировала скандал с Темляком

Суханов сказал, что важно смотреть на то, как человек ведет себя сейчас и заметил, что нет людей, которые бы ни разу в своей жизни не ошибались. Он отметил, что Темляк признал свои ошибки и попросил прощения.

Но в то же время подчеркнул, что нельзя оправдывать насилие или п*д*ф*лию.

Он также добавил, что называть кого-то преступником можно только после решения суда. Если вину докажут – виновный должен быть наказан.

Самосуд – недопустимая вещь, если мы хотим жить в цивилизованной стране и быть уверенными в том, что права каждого защищены и гарантированы. Человек имеет право на ошибку, но если эта ошибка не разрушает чью-то жизнь и судьбу, и заключается не в уголовной плоскости,

– написал телеведущий.

В чем обвиняют Константина Темляка?

Бывшая девушка актера, Анастасия Соловьева, опубликовала пост, где отметила, что Костя применял к ней насилие и манипулировал ею. Впоследствии также стало известно, что в 2023 году Темляк общался с несовершеннолетней и посылал ей непристойные сообщения. Актер публично признал вину и подчеркнул, что готов отвечать перед законом.

Заметим, накануне наша редакция писала материал о том, как другие украинские звезды отреагировали на обвинения в сторону Кости Темляка.