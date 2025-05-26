Був бізнес-план, – Козловський розкрив деталі 13-річного конфлікту з Кондратюком

Нещодавно Віталій Козловський та Ігор Кондратюк завершили конфлікт щодо авторських прав, який тривав понад 13 років. Тепер співак розповів подробиці про їхні взаємними з експродюсером.

Зокрема, Віталій пояснив, чому між ними виник конфлікт і зізнався, як зараз ставиться до Кондратюка. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко, якій Козловський дав нове інтерв'ю.

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Як розповів Віталій, на початку кар'єри він цілком довіряв Кондратюку та навіть вважав його частиною своєї родини. Та згодом між ними виникла суперечка, яка переросла у багаторічний конфлікт за права на творчий матеріал.

Я не йшов як хамло від нього. Ідучи від нього, я просив, аби в нас були нормальні умови нашого розходу. Я пропонував піти, працювати самому та з кожного концерту робити виплати, ми б домовилися, яка це має бути сума. Але, напевно, людина звикла, що йому надходження були всі, а мені майже нічого. Тому він на ці умови не пішов і поставив мені ультиматум,

– розповів Козловський.

Він також згадав, що відчував себе останнім у команді, а його думку ігнорували.

Я розумію, що з тої ситуації неможливо було вийти по-нормальному. Тому що в людей був бізнес-план. І я це прекрасно розумію. Я зараз це говорю без осаду. Можливо, вони хотіли, щоб я ще багато років працював на їхню сім'ю. Але мене не влаштовувало те, що мене ніхто не чує в моїй команді. Я той, хто спонсорує усе. І водночас я найостанніший в цій команді, до думки кого прислухаються. Але це лише відлуння минулого. Зараз жодних образ на цю людину немає,

– підкреслив співак.

Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, конфлікт між артистом і продюсером розгорівся ще у 2012 році, коли Козловський розірвав контракт в односторонньому порядку. За умовами угоди, він втрачав право виконувати пісні, створені під час спільної роботи. Втім, співак продовжував виконувати деякі з них, що призвело до судових позовів з боку Кондратюка. Віталій програв справи та заборгував продюсеру значну суму.

6 травня 2025 року стало відомо, що Козловський та Кондратюк помирилися. Співак сплатив продюсеру багатомільйонну компенсацію, після чого отримав права на весь спільно створений з Кондратюком музичний каталог.

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