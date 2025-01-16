Нагадує клітку людожерів, – Ксенія Мішина відверто висловилась про своє звільнення з ТЕТ

Відома українська акторка та телеведуча Ксенія Мішина після чотирьох сезонів роботи припинила співпрацю з патріотичним шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ. Про це стало відомо нещодавно.

Після появи цієї інформації в мережі почали ширитися різноманітні чутки щодо причин її відходу. Телеведуча вирішила особисто прокоментувати ситуацію. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Мішиної.

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"У мене все добре, у каналу все добре", – запевнила акторка, спростовуючи різні домисли.

Усі історії починаються і закінчуються. А щодо окремих чуток та гучних заголовків, наша країна переживає непростий період. Багато людей теж. Це все нагадує клітку людожерів. Свої намагаються пожирати своїх же. Жовч, темрява і ті, хто лише чекають моменту, щоб вкусити, – цього вистачає. Хтось піддається цьому всьому, хтось усвідомлює, що це лише окремий прошарок суспільства, який, між іншим, має повне право жити саме так,

– додала Ксенія.

Мішина закликала підписників менше звертати увагу на негатив.

Читайте менше всього цього бруду, наповнюйтеся корисною, приємною інформацією, збирайте добро і позитив. Сійте любов і вдячність. І тоді у багатьох не виникатиме питань, як піднятися з колін,

– зазначила вона.

Наприкінці свого звернення телеведуча подякувала за період роботи в шоу, наголосивши, що доклала максимум зусиль.



Ксенія Мішина висловилась про те, чому покинула шоу "Я люблю Україну" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, перед тим як Ксенія Мішина залишила шоу "Я люблю Україну" в мережі розгорівся скандал через її російськомовне інтерв'ю. Ведуча "найпатріотичнішого шоу", яка говорить мовою країни-терористки, що вже третій рік нещадно знищує Україну, викликала обурення в людей.