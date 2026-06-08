У забороненому в Росії інстаграмі: Собчак опублікувала пост із треком української співачки

Так звана "опозиційна" журналістка Ксенія Собчак потрапила в заголовки українських ЗМІ після нещодавньої публікації в інстаграмі.

Медіа помітили, що росіянка використала у своєму пості трек української співачки. На це, зокрема, звернув увагу "Дивогляд".

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Так, Собчак виклала серію фотографій під англомовний хіт співачки Emi, який називається Metamorphosis.

Ксенія Собчак опублікувала пост під трек української співачки / Скриншот з інстаграму

Вочевидь росіянка не знала, що справжнє ім'я співачки Емілія – вона донька українського медійника та бізнесмена ліванського походження Валіда Арфуша. Її мати – дизайнерка Ліда Петрова. У подружжя також є ще двоє дітей – Хлоє-Адель та Адам.

Пісня Metamorphosis, яку використала в дописі пропагандистка Собчак, вийшла у 2024 році та вже зібрала понад мільйон переглядів на ютубі. Це пісня про залежність від емоційно нестабільних стосунків, де любов більше схожа на гру, одержимість і внутрішній хаос, ніж на спокій і безпеку.

Варто додати, що інстаграм у Росії офіційно заборонений і визнаний екстремістською платформою, тому доступ до нього обмежений для більшості користувачів, однак Ксенії це не заважає продовжувати публікувати там контент.

Якою є позиція Собчак щодо війни в Україні?

Журналістка позиціонує себе як "опозиційна" до влади, але більшість не вважає її справжньою опозицією і переконані, що вона працює в межах дозволеного владою.

Після поїздки до анексованого Криму у 2014 році, Собчак внесли в базу "Миротворець" за підігрівання російській пропаганді, виправдовування російського фашизму та нацизму й маніпулювання суспільно важливою інформацією з метою отримання політичних дивідендів.

У 2022 році телеведуча заявляла, що проти війни й не підтримує насильство, але при цьому використовувала формулювання на кшталт "спеціальна військова операція" замість слова "війна". Вона також говорила про необхідність "компромісів" з Росією та критикувала санкції проти країни-терористки, які запровадили після повномасштабного вторгнення Росії. Окремо викликали резонанс її висловлювання, де вона називала українців "нацистами".

До того ж важливо згадати, що у своєму телеграм-каналі Собчак писала, що вона "зі своєю країною", як людина, в якої там батьки. Тато Ксенії – колишній мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак, а мати – сенаторка Людмила Нарусова. Також у медіа часто пишуть, що Володимир Путін був близьким соратником її батька.