Колись вони були одними з найвпізнаваніших облич українського телебачення. Їхні програми збирали біля екранів тисячі глядачів, а їхні імена знали навіть ті, хто не надто стежив за теленовинками. Однак з часом частина популярних ведучих зникла зі звичних ефірів. Хтось переїхав за кордон, хтось змінив професію, а дехто вирішив присвятити себе зовсім іншим проєктам.

24 Канал розповідає, куди поділися колишні зірки українського телебачення та чим вони займаються сьогодні.

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / Фото з Інстаграму freimutolia

Ім'я Ольги Фреймут свого часу асоціювалося з ранковим шоу "Підйом", а справжню всенародну впізнаваність їй принесла програма "Ревізор". Глядачі звикли бачити ведучу в ролі безкомпромісної інспекторки, яка перевіряла готелі, ресторани та заклади по всій Україні.

Однак після початку повномасштабного вторгнення життя телеведучої змінилося. Разом із родиною вона переїхала до Великої Британії та оселилася в Лондоні. Відтоді Фреймут не повернулася до звичного телевізійного формату, натомість зосередилася на творчих проєктах.

Зокрема, ведуча розвиває власний "Клуб манер", проводить зустрічі та майстер-класи з етикету, пише книжки й долучається до різних ініціатив. Сьогодні її життя значно відрізняється від того, до якого звикли глядачі за часів "Ревізора".

Павло Костіцин

Павло Костіцин / Фото з Інстаграму pavlokostytsyn

Зовсім інший телевізійний образ мав Павло Костіцин. Його добре пам'ятають як ведучого містичних проєктів "Битва екстрасенсів" та "Містичні історії". Незвичайна манера спілкування, загадкова атмосфера програм і харизма зробили його одним із найвпізнаваніших ведучих подібного формату.

Після початку повномасштабної війни Костіцин практично зник з українського інформаційного простору. Він перестав регулярно з'являтися в соцмережах, а про його життя тривалий час було небагато відомо.

Згодом стало відомо, що телеведучий перебуває в Німеччині та розвиває акторську кар'єру. За інформацією його профілю в R Talent Agency, він долучався до німецьких і міжнародних кінопроєктів.

Лідія Таран

Лідія Таран / Фото з Інстаграму lidiyataran

Для багатьох глядачів Лідія Таран – це насамперед новинні ефіри та багаторічна робота в команді ТСН на телеканалі 1+1. Вона була однією з тих ведучих, чия поява в кадрі стала звичною частиною телевізійного життя українців.

На початку повномасштабного вторгнення журналістка разом із донькою Василиною виїхала до Франції. Через це глядачі перестали регулярно бачити її у звичному новинному ефірі.

Втім, Таран не залишила журналістику. Вона продовжила працювати за фахом і стала власною кореспонденткою державного інформаційного агентства "Укрінформ" у Франції. За кордоном ведуча висвітлює події, пов'язані з Україною, та продовжує професійну діяльність.

Попри роботу у Франції, Лідія не втратила зв'язку з українським телебаченням. Час від часу вона долучається до ефірів 1+1.

Василіса Фролова

Василіса Фролова / Фото з Інстаграму vasyafrolova

Свого часу Василіса Фролова була однією з найяскравіших телеведучих українського розважального телебачення. Її добре пам'ятають за роботою на М1, а також участю в різних телевізійних і радійних проєктах.

Після початку повномасштабної війни ведуча разом із сином Родіоном опинилася за кордоном. Згодом вона оселилася в Дубаї, де зосередилася на родині та нових життєвих обставинах.

У травні 2026 року Фролова повідомила про повернення до Києва після тривалої відсутності. Ця поїздка стала для неї особливою, адже за кілька років життя за кордоном вона встигла скучити за Україною. Водночас телеведуча продовжує ділитися подробицями свого життя із підписниками в соцмережах.

Олександра Лобода

Олександра Лобода / Фото з Інстаграму aleksika

Ще одне знайоме обличчя українського телебачення – Олександра Лобода. Глядачі пам'ятають її насамперед за футбольними програмами, зокрема "ПроФутбол". Вона працювала спортивною журналісткою та брала інтерв'ю у відомих футболістів.

Після початку повномасштабної війни Лобода переїхала до Німеччини. Однак від спорту не відмовилася. За кордоном вона долучилася до футбольних і благодійних ініціатив, зокрема допомагає українським дітям займатися футболом.

Її діяльність стала прикладом того, як можна продовжувати працювати у знайомій сфері, навіть перебуваючи далеко від дому. Хоча сьогодні Олександра вже не веде звичні футбольні ефіри, спорт залишається важливою частиною її життя.

Телевізійна кар'єра багатьох знаменитостей теж пішла зовсім різними шляхами після початку великої війни. Подібна історія і з суддями культового шоу "Танцюють всі" – де вони зараз і як змінилося їхнє життя.