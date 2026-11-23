24 Канал рассказывает, куда делись бывшие звезды украинского телевидения и чем они занимаются сегодня.

Adv

популярные видео

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / Фото из инстаграма freimutolia

Имя Ольги Фреймут в свое время ассоциировалось с утренним шоу "Подъем", а настоящую всенародную известность ей принесла программа "Ревизор". Зрители привыкли видеть ведущую в роли бескомпромиссной инспекторши, которая проверяла отели, рестораны и заведения по всей Украине.

Однако после начала полномасштабного вторжения жизнь телеведущей изменилась. Вместе с семьей она переехала в Великобританию и поселилась в Лондоне. С тех пор Фреймут не вернулась к привычному телевизионному формату, а сосредоточилась на творческих проектах.

В частности, ведущая развивает собственный "Клуб манер", проводит встречи и мастер-классы по этикету, пишет книги и участвует в различных инициативах. Сегодня ее жизнь значительно отличается от той, к которой привыкли зрители во времена "Ревизора".

Реклама

Павел Костицин

Павел Костицин / Фото из инстаграма pavlokostytsyn

Совершенно иной телевизионный образ был у Павла Костицына. Его хорошо помнят как ведущего мистических проектов "Битва экстрасенсов" и "Мистические истории". Необычная манера общения, загадочная атмосфера программ и харизма сделали его одним из самых узнаваемых ведущих подобного формата.

После начала полномасштабной войны Костицын практически исчез из украинского информационного пространства. Он перестал регулярно появляться в соцсетях, а о его жизни долгое время было мало что известно.

Впоследствии стало известно, что телеведущий находится в Германии и развивает актерскую карьеру. По информации из его профиля в R Talent Agency, он участвовал в немецких и международных кинопроектах.

Лидия Таран

Лидия Таран / Фото из инстаграма lidiyataran

Для многих зрителей Лидия Таран – это прежде всего новостные эфиры и многолетняя работа в команде ТСН на телеканале 1+1. Она была одной из тех ведущих, чье появление в кадре стало привычной частью телевизионной жизни украинцев.

Реклама

В начале полномасштабного вторжения журналистка вместе с дочерью Василиной уехала во Францию. Из-за этого зрители перестали регулярно видеть ее в привычном новостном эфире.

Впрочем, Таран не оставила журналистику. Она продолжила работать по специальности и стала собственным корреспондентом государственного информационного агентства "Укринформ" во Франции. За рубежом ведущая освещает события, связанные с Украиной, и продолжает профессиональную деятельность.

Несмотря на работу во Франции, Лидия не потеряла связи с украинским телевидением. Время от времени она участвует в эфирах 1+1.

Василиса Фролова

Василиса Фролова / Фото из инстаграма vasyafrolova

В свое время Василиса Фролова была одной из самых ярких телеведущих украинского развлекательного телевидения. Ее хорошо помнят по работе на М1, а также по участию в различных телевизионных и радиопроектах.

После начала полномасштабной войны ведущая вместе с сыном Родионом оказалась за границей. Впоследствии она обосновалась в Дубае, где сосредоточилась на семье и новых жизненных обстоятельствах.

Реклама

В мае 2026 года Фролова сообщила о возвращении в Киев после длительного отсутствия. Эта поездка стала для нее особенной, ведь за несколько лет жизни за границей она успела соскучиться по Украине. В то же время телеведущая продолжает делиться подробностями своей жизни с подписчиками в соцсетях.

Александра Лобода

Александра Лобода / Фото из инстаграма aleksika

Еще одно знакомое лицо украинского телевидения – Александра Лобода. Зрители помнят ее прежде всего по футбольным программам, в частности "ПроФутбол". Она работала спортивной журналисткой и брала интервью у известных футболистов.

После начала полномасштабной войны Лобода переехала в Германию. Однако от спорта не отказалась. За рубежом она присоединилась к футбольным и благотворительным инициативам, в частности помогает украинским детям заниматься футболом.

Ее деятельность стала примером того, как можно продолжать работать в привычной сфере, даже находясь вдали от дома. Хотя сегодня Александра уже не ведет привычные футбольные эфиры, спорт остается важной частью ее жизни.

Телевизионная карьера многих знаменитостей тоже пошла совершенно разными путями после начала большой войны. Подобная история и с судьями культового шоу "Танцуют все" – где они сейчас и как изменилась их жизнь.