Своїх б'ють найбільше: Кулеба несподівано став на бік Полякової у скандалі навколо її заяв

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба долучився до обговорення гучної заяви співачки Олі Полякової. Дипломат частково розділив обурення артистки щодо хейту, проте категорично засудив її радикальні порівняння.

Резонанс навколо заяв Олі Полякової несподівано вивів у публічну дискусію і Дмитра Кулебу. Ексміністр закордонних справ частково погодився з артисткою, але водночас чітко відмежувався від її порівняння України з концтабором, назвавши його фактологічно хибним.

У розмові на YouTube-каналі він наголосив, що розуміє емоцію, яку закладала Полякова у свої слова, але не підтримує надмірні та неточні формулювання. На його думку, головна проблема в тому, що найчастіше дістається тим, хто залишається в Україні й продовжує працювати тут.

Але загалом я хочу сказати, що поділяю її головну тезу, що найбільше цькують тих, хто тут, хто ухвалив рішення жити в Україні, приносити якусь користь своїй країні. Своїх б'ють найбільше. Це правда,

– сказав Кулеба.

Він також зауважив, що давно стежить за соціальними мережами й пам'ятає, як публічні суперечки поступово змінювали свою природу. Якщо раніше від опонента вимагали конкретних дій, то тепер у центрі конфлікту все частіше опиняються саме вимоги вибачень.

За словами Кулеби, в українському інфопросторі сформувався новий прошарок людей, для яких важливо не стільки розв'язати суперечку, скільки змусити інших перепросити. Саме це, на його думку, і підживлює хвилі хейту навколо відомих людей.

Попри часткову підтримку артистки, ексміністр окремо підкреслив, що порівняння України з концтабором є неприйнятним. Він назвав таку аналогію хибною і такою, що спотворює реальність.

Оля Полякова / скриншот з відео

У центрі його коментаря опинилася не сама емоція Полякової, а форма, в яку вона була вкладена. Саме різкість висловлювання, на переконання Кулеби, і стала причиною нового витка скандалу.

Раніше резонансні слова Олі Полякової широко обговорювали в соцмережах та медіа. Її заява викликала хвилю критики, однак частина аудиторії стала на бік співачки, наголошуючи на праві говорити про тиск і цькування.

Саме на цьому тлі і з'явився коментар Кулеби, який, з одного боку, підтримав ключову думку про несправедливу агресію щодо тих, хто лишається в Україні, а з іншого – не погодився з радикальним порівнянням, яке й спричинило найбільше обговорень.