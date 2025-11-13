Студія "Квартал 95": факти, про які мало хто знає

Про "Квартал 95" не чув хіба що ледачий. За роки існування Студія здобула чимало шанувальників, та не менше критиків. Хтось цінує шоу за смішні жарти, яскраві виступи та талановитих акторів, а хтось навпаки критикує за примітивні жарти, плоскі сюжети та незрозумілі меседжі.

Водночас існують й цікаві факти, про які знають не всі: скільки років існує "Квартал 95", ким там працювала Олена Зеленська та до чого тут "Свати". Деталі читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Від "кварталівця" до нардепа: де зараз "Юзік" Юрій Корявченков та що відомо про його статки

Студія існує вже 22 роки

Вона з'явилася у 2003 році на основі команди КВК "95-й Квартал". Засновниками стали Володимир Зеленський, а також Сергій і Борис Шефіри.

Засновники студії "Квартал 95" Сергій Шефір, Володимир Зеленський і Борис Шефір / Фото svat.tv

Згідно з даними YouControl, Тимур Міндіч, який став фігурантом масштабного корупційний скандал у сфері енергетики, є одним зі співвласників ТОВ "КВАРТАЛ 95". На сайті вказано, що його частка в компанії становить 50 відсотків. 37,5 % має Сергій Шефір. Їхнім партнером також є Андрій Яковлєв, якому належить одна восьма компанії.

Співвласник має юридичний зв'язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту,

– заявила команда у своєму дописі в фейсбуці.

Євген Кошовий, Олена Кравець, Олександр Пікалов – знайомі всім зірки "Кварталу 95". Проте не всі знають, що у команді працювала й дружина Володимира Зеленського.

Олена Зеленська – авторка Студії "Квартал 95"

Вона писала сценарії для гумористичних телевізійних шоу.

Ми всі вчилися разом на колінках. Це була велика школа життя. Ми створили те, чого не було. Створили з нуля, і це склалося у великий та потужний бізнес,

– розповідала перша леді України в інтерв'ю для національної кампанії "Звісно, зможеш!".

Олена та Володимир Зеленські / Фото пресслужби "Квартал 95"



"Слуга народу" – це той серіал, про який говорила вся країна. Відомо, що його виробництвом займалася саме студія "Квартал-95". Згодом цю українську політичну комедію придбав для показу найбільший у світі онлайн-кінотеатр Netflix. Водночас це не єдиний успішний телепроєкт Студії "Квартал-95".

Ідея і сценарій серіалу "Свати" також належать Студії "Квартал-95"

"Свати" – це російськомовний комедійний телесеріал, вироблений в Україні. Перший сезон глядачі побачили ще у 2008 році, а всього їх було 7. Прем'єра останнього сезону "Сватів" відбулась у 2021 році.

Колись цей серіал був дуже популярним, як в Україні, так і в Росії. Головні ролі у "Сватах" виконало чимало росіян. Зокрема, Федір Добронравов, Тетяна Кравченко та Олеся Железняк, які публічно підтримали криваву політику Путіна. Також в серіалі знімалася Людмила Артем'єва і Микола Добринін, які обрали мовчазну підтримку повномасштабної війни Росії проти України.

Кадр з серіалу "Свати" / Фото з сайту "Квартал 95"

Раніше наша редакція писала, чи буде 8 сезон серіалу "Свати".