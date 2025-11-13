Студия "Квартал 95": факты, о которых мало кто знает

О "Квартале 95" не слышал разве что ленивый. За годы существования Студия получила немало поклонников, но не меньше критиков. Кто-то ценит шоу за смешные шутки, яркие выступления и талантливых актеров, а кто-то наоборот критикует за примитивные шутки, плоские сюжеты и непонятные месседжи.

В то же время существуют и интересные факты, о которых знают не все: сколько лет существует "Квартал 95", кем там работала Елена Зеленская и при чем здесь "Сваты". Детали читайте далее в материале 24 Канала.

Вас также может заинтересовать От "кварталовца" до нардепа: где сейчас "Юзик" Юрий Корявченков и что известно о его состоянии

Студия существует уже 22 года

Она появилась в 2003 году на основе команды КВН "95-й Квартал". Учредителями стали Владимир Зеленский, а также Сергей и Борис Шефиры.

Основатели студии "Квартал 95" Сергей Шефир, Владимир Зеленский и Борис Шефир / Фото svat.tv

Согласно данным YouControl, Тимур Миндич, который стал фигурантом масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики, является одним из совладельцев ООО "КВАРТАЛ 95". На сайте указано, что его доля в компании составляет 50 процентов. 37,5% имеет Сергей Шефир. Их партнером также является Андрей Яковлев, которому принадлежит одна восьмая компании.

Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента,

– заявила команда в своей заметке в фейсбуке.

Евгений Кошевой, Елена Кравец, Александр Пикалов – знакомые всем звезды "Квартала 95". Однако не все знают, что в команде работала и жена Владимира Зеленского.

Елена Зеленская – автор Студии "Квартал 95"

Она писала сценарии для юмористических телевизионных шоу.

Мы все учились вместе на коленках. Это была большая школа жизни. Мы создали то, чего не было. Создали с нуля, и это сложилось в большой и мощный бизнес,

– рассказывала первая леди Украины в интервью для национальной кампании "Конечно, сможешь!".

Елена и Владимир Зеленские / Фото пресс-службы "Квартал 95"



"Слуга народа" – это тот сериал, о котором говорила вся страна. Известно, что его производством занималась именно студия "Квартал-95". Впоследствии эту украинскую политическую комедию приобрел для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix. В то же время это не единственный успешный телепроект Студии "Квартал-95".

Идея и сценарий сериала "Сваты" также принадлежат Студии "Квартал-95"

"Сваты" – это русскоязычный комедийный телесериал, произведенный в Украине. Первый сезон зрители увидели еще в 2008 году, а всего их было 7. Премьера последнего сезона "Сватов" состоялась в 2021 году.

Когда-то этот сериал был очень популярным, как в Украине, так и в России. Главные роли в "Сватах" выполнило немало россиян. В частности, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Олеся Железняк, которые публично поддержали кровавую политику Путина. Также в сериале снималась Людмила Артемьева и Николай Добрынин, которые выбрали молчаливую поддержку полномасштабной войны России против Украины.

Кадр из сериала "Сваты" / Фото с сайта "Квартал 95"

Ранее наша редакция писала, будет ли 8 сезон сериала "Сваты".