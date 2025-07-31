Українська дизайнерка та художниця по костюмах Леся Патока розповіла, що в ніч на 31 липня квартира її батьків в Києві постраждала від масованого ракетного обстрілу росіян.

Вона до того ж показала кадри розтрощеного будинку. За її словами, саме так виглядає пекло. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Патоки.

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На щастя, батьки дизайнерки живі, але уламки поранили тата Лесі в ногу – почалася кровотеча, яку вдалося зупинити.

У під'їзді вибило всі вікна. Їм знесло двері. Все в склі. У когось із сусідів зірвало балкони. По будинку пішли тріщини,

– розповіла художниця по костюмах.

Вона додала, що шукатиме мамі з татом нове житло.

Залишати їх у хрущовці на п'ятому поверсі – це самогубство. Там більше немає захисту. Просто старі стіни й уламки навколо,

– пояснила Леся Патока.

Леся Патока розповіла, що квартира її батьків постраждала / Скриншот з інстаграм-сторіс

Які ще українські знаменитості постраждали під час ракетного обстрілу 31 липня?