Так виглядає пекло, – відома дизайнерка показала дім батьків після ракетного удару росіян
- Квартира батьків Лесі Патоки в Києві постраждала від ракетного обстрілу, що сталося в ніч на 31 липня.
- Дизайнерка планує знайти нове житло для своїх батьків, оскільки їхня квартира стала небезпечною для проживання.
Українська дизайнерка та художниця по костюмах Леся Патока розповіла, що в ніч на 31 липня квартира її батьків в Києві постраждала від масованого ракетного обстрілу росіян.
Вона до того ж показала кадри розтрощеного будинку. За її словами, саме так виглядає пекло. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Патоки.
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На щастя, батьки дизайнерки живі, але уламки поранили тата Лесі в ногу – почалася кровотеча, яку вдалося зупинити.
У під'їзді вибило всі вікна. Їм знесло двері. Все в склі. У когось із сусідів зірвало балкони. По будинку пішли тріщини,
– розповіла художниця по костюмах.
Вона додала, що шукатиме мамі з татом нове житло.
Залишати їх у хрущовці на п'ятому поверсі – це самогубство. Там більше немає захисту. Просто старі стіни й уламки навколо,
– пояснила Леся Патока.
Леся Патока розповіла, що квартира її батьків постраждала / Скриншот з інстаграм-сторіс
Які ще українські знаменитості постраждали під час ракетного обстрілу 31 липня?
- Серед тих, хто опинився в епіцентрі удару – гуморист і співак Іван Люленов. Зірка "Ліги сміху" розповів, що ворожа ракета впала зовсім поруч із його будинком.
- Також внаслідок нічної атаки по Києву було пошкоджено квартиру телеведучої Катерини Соляр – вибуховою хвилею вибило вікна та вирвало двері. Журналістка вже показала, як виглядає її дім після обстрілу.
- До того ж відомо, що через масовану ракетну атаку російських військ руйнувань зазнала територія Національної кіностудії імені Олександра Довженка.