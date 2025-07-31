Зірка "Ліги сміху" та музикант Іван Люленов повідомив, що поруч з його домом стався приліт. Про це пише Show 24 з посиланням на його сторінку в інстаграмі.

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Співак зізнався, що з ним все гаразд – обійшлось лиш тим, що трохи налякався. Іван подякував силам ППО та висловив співчуття всім постраждалим.

Повибивало вікна і штукатурка посипалась. Прокинувся й одразу побачив вибух і спалах. Побіг в укриття, – поділився Люленов.

Гуморист після страшного обстрілу підкреслив – треба рухатися далі. Ремонтувати квартири, вставляти вікна й сходити до психолога, щоб і надалі продовжувати жити, бо в цьому є сила.

"Як влаштована психологія людини, що тільки коли й*бне поруч – трохи сильніше починаєш цінити життя. І так, пішли вони! Будемо випускати пісні, збиратися на концертах, співати, збирати гроші, посміхатися і жити! Тому що це наше життя, і воно зараз", – додав Іван Люленов.

Іван Люленов про обстріл Києва / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, наразі відомо про 8 загиблих і 88 постраждалих внаслідок обстрілу Києва. Близько 28 людей доставили до лікарні, п'ятьох людей оперують через тяжкі пошкодження. Багато постраждалих отримали пошкодження через уламки вибухових предметів.